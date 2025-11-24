Así será Boreal, el nuevo espectáculo de luces de Navidad en el parque Grande: fechas, horarios y dónde comprar las entradas

El Ayuntamiento de Zaragoza da más detalles sobre cómo y por cuánto los ciudadanos van a poder disfrutar de Naturaleza Encendida Boreal, el nuevo espectáculo lumínico del parque Grande José Antonio Labordeta durante estas Navidades. Llega en 2025 tras un gran éxito de Luzir el año pasado, con el objetivo de dar una "experiencia única" a los usuarios del mismo y ser "el atractivo de referencia" entre las familias de la capital.

Como ya adelantó el consistorio la semana pasada, Boreal convertirá el parque Grande en un "universo lumínico y de fantasía inspirado en los paisajes y las criaturas del Polo Norte". Más de 40 representaciones de renos, lobos, pingüinos u osos polares adornarán este espacio del 5 diciembre, justo un día antes del puente de la Constitución, al 6 de enero. Contará con pases que comenzarán cada 15 minutos y durarán en torno a tres cuartos de hora.

Cartel del espectáculo Boreal en Zaragoza / Ayuntamiento de Zaragoza

Son sesiones vespertinas, la primera de ellas a las 18.00h y la última, ya caída la noche, cuando este recorrido "inmersivo" toma más fuerza, a las 22.15h.

En cuanto a los precios, estos varían según el día de la semana y la edad. Los días donde las entradas pueden ser compradas por el precio más bajo (13,50 euros, sin gastos de gestión añadidos) son durante dos periodos: del 9 al 11 y del 15 al 18 de diciembre, todos estos siendo días entre semana. El resto de días el espectáculo costará 18,50 euros para los adultos, así lo indica en su página web, cuyas sesiones y horas pueden ser consultadas en este link.

En cuanto a los más pequeños, concretamente los niños menores de dos años, tan sólo tendrán que pagar los gastos de gestión, es decir, 1,5 euros.

Esto para las entradas generales, su variante premium incrementa algo más su coste desde 21,50 hasta los casi 27 euros, con la ventaja de que sus compradores tendrán un acceso preferente sin colas y se podrán ahorrar los tiempos de espera para entrar a Boreal.

Para los grupos de más de 15 personas, la empresa tiene un pack especial que incluye descuentos, atención personalizada y la oportunidad de reservar el recorrido sin compromiso.