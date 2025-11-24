Zaragoza instalará 36 nuevas fuentes públicas antes de fin de año: estos son los modelos y el precio que pagará por ellas

La ausencia de fuentes públicas en muchos puntos de Zaragoza es una batalla desde hace tiempo por parte de asociaciones vecinales que reclaman su instalación, especialmente en las zonas verdes donde son insuficientes. Ahora el Ayuntamiento ha lanzado dos contratos para que se incorporen hasta 36 unidades antes de final de año, invirtiendo en ello más de 36.000 euros y con la intención de que un tercio de ellas sean de modelos que permitan su uso por parte de los ciudadanos y de sus mascotas, fuentes que son más caras que el resto.

En un primer contrato menor valorado en 18.000 euros, se piden ofertas para la instalación de 25 fuentes públicas de dos modelos distintos. Se les da a las empresas un plazo de diez días para presentar su puja y se describe hasta el coste que está dispuesto a abonar el consistorio por ellas.

Así, se especifica que "se suministrará el mayor número de fuentes que cumplan con las características que se describen" y que estas "responden a dos tipologías de fuente". El 75% de estas 25 fuentes, 20 en total como mínimo, serán del Tipo 1, que se detalla que deberán ser como una "columna de sección cuadrada y altura entre a 100 y 105 centímetros, fabricada en hierro (con tratamiento termoquímico para endurecimiento superficial del acero, genéricamente denominado proceso Ferrus (o similar), protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, y recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja". Por cada una de ellas pagará 653,4 euros (540 más el 21% de IVA), aunque la puja podría abaratar el precio.

Detalla cómo deberá ser el grifo pulsador, con un diámetro mínimo de 4 centímetros, la altura del eje, entre 85 y 90 centímetros, y hasta el acabado, "pulido brillante al objeto de que dé una apariencia moderna y fácil de limpiar". Se atornillarán sobre solera de hormigón o pavimento.

Las fuentes del típo 2 costarán 1.004,3 euros (830,00 más el 21% de IVA), incluyendo el "transporte y descarga, del suministro, aportando los medios necesarios, en la instalación municipal que determinen el Servicio de Infraestructura Verde" y serán cinco unidades como mínimo. Estas serán fabricadas en Comveg, que es un composite vegetal formado por una matriz polimérica de plástico reciclable, reforzada con fibras naturales de origen vegetal, como madera, lino o cáñamo", un material que "combina ligereza, resistencia mecánica y durabilidad, ofreciendo además un aspecto natural y una excelente resistencia a la intemperie", detalla el pliego.

Su apariencia será "con efecto acero corten pintado en su masa, resistente a la intemperie e hidrófugo", su altura, de entre a 100 y 105 centímetros y el grifo estará colocado entre 85 y 90 centímetros de alto, con un acabado "pulido brillante al objeto de que dé una apariencia moderna y fácil de limpiar".

Las más caras serán las fuentes que se pretende ofrecer para personas y mascotas, un total de once unidades repartidas por la ciudad y por las que el ayuntamiento está dispuesto a pagar 1.644,4 euros (1.359,09 más el 21% de IVA) en las ubicaciones que determine el Servicio de Infraestructura Verde. Se trataría de un modelo de fuente mixta fabricada en acero (con tratamiento termoquímico para endurecimiento superficial del acero, genéricamente denominado proceso Ferrus o similar), con "dos cubetas de acero inoxidable con acabado satinado, una altura de la cubeta baja de 20 centímetros para los animales y de 98 para las personas, y con dos grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros".

Se incluyen en un segundo contrato valorado en 18.000 euros. El diseño estará "orientado hacia el confort y la higiene" que "debe permitir una proyección de agua controlada, evitando salpicaduras y desperdicio". Tendrán un "recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja" y se atornillarán al suelo sobre una solera de hormigón o pavimento.