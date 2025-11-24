Zaragoza tendrá una nueva unidad de la Policía Local contra la violencia machista

La firma del protocolo de adhesión a Zaragoza al sistema Viogén de este lunes cambiará significativamente la organización interna de la Policía Local en la capital aragonesa. La entrada en el protocolo conta la violencia machista irá aparejada a la creación de una nueva unidad con nueve agentes que se encargarán de atender al 30% de las víctimas que se encuentran en riesgo bajo. La selección de integrantes comenzará el próximo mes de enero.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que la integración en el sistema permitirá reforzar la coordinación entre cuerpos policiales y ofrecer una respuesta “más eficaz, cercana y constante”. Hasta ahora, la atención municipal se centraba en el ámbito social a través de la Casa de la Mujer, que en lo que va de año ha atendido a 829 mujeres. “Ahora vamos a dar un paso más y vamos a ayudarlas también desde el punto de vista de la seguridad. Las vamos a proteger”, ha afirmado.

El delegado del Gobierno de España, Fernando Beltrán, ha señalado que en la capital aragonesa en este momento existen 1.1180 protocolos abiertos de seguimiento. "La labor preventiva que se realiza es oportuna y eficaz, pero siempre existe margen de mejora mientras exista la violencia machista", ha indicado.

La alcaldesa, a su vez, ha avanzado que está previsto que la plantilla de la Policía Local aumente este año con 104 agentes más, y ha señalado su carácter de policía de cercanía como un elemento fundamental: “Muchas mujeres necesitan agentes que llamen, que sepan escuchar, que actúen con empatía y profesionalidad cuando una mujer pide ayuda”.

Los plazos para poner en marcha el sistema Viogén en Zaragoza se van ajustando al máximo posible tras varios años de demoras y falta de acuerdos. Así, tras la firma "en las próximas semanas" del documento definitivo con el Ministerio del Interior, comenzará el proceso de selección interna en la Policía Local, dependiente en gran medida de la negociación sindical- De forma paralela se comenzará una formación a los agentes por parte de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Esto les permitirá conocer el funcionamiento de las bases de datos donde se detallan los casos de violencia machista abiertos en la comunidad.

El delegado del Gobierno ha reconocido que el sistema puede presentar fallos, como es el caso de la última mujer asesinada en Aragón, que no estaba incorporada a la base de datos. Pero en víspera de los actos por el 25N ha defendido que el protocolo Viogén "está prestando un buen servicio". En la comunidad existen 2.566 en diferentes grados de protección y ha destacado que existe "una estadística que no es visible" reflejada en las intervenciones "diarias" de los agentes para evitar agresiones, realizando visitas, atendiendo a denuncias o controlando que cumplen órdenes de alejamiento, entre otros ejemplos. "El sistema está vivo y está creciendo", ha precisado.

La nueva unidad zaragozana busca compartir sinergias con el trabajo que se realiza en la Casa de la Mujer, que ya ha asesorado en más de 800 casos en loque va de año, así como con la Policía Nacional. "Zaragoza pasa a ser una de las ciudades que más recursos de España destina a la protección de las víctimas", ha indicado Chueca. El trabajo de los agentes zaragozanos con las personas en riesgo calificadas como de nivel bajo también seguirá si estas acaban pasando a un nivel medio. En este momento existen 100 mujere que tienen esta consideración.