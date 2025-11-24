La zona de Zaragoza que nació sin telecomunicaciones y funciona como paradigma de las necesidades industriales

Esta pasada semana, Zaragoza se convirtió en el epicentro del debate en torno al futuro de los polígonos industriales del país. La celebración del octavo Congreso Nacional de Áreas Empresariales sirvió para poner de manifiesto supresente y su futuro, partiendo también desde un análisis del pasado con los ejemplos que se acumulan en la capital aragonesa, donde se contabilizan hasta 42 polígonos. No eran pocas las voces de comunidades foráneas que reconocían, en público y en privado, la enorme ventaja competitiva que tiene Zaragoza para seguir desarrollándose, basada en su bolsa de suelos. En concreto, ahora mismo hay recogidas, negro sobre blanco, más de 1.600 hectáreas disponibles. ¿El problema? Las empresas interesadas en instalarse en la ciudad las necesitan urbanizadas y, sobre todo, de amplias dimensiones. Y esa búsqueda se complica.

En este contexto, Malpica emerge como un gran paradigma. En sus parcelas se ha producido una de las tres grandes expansiones impulsadas en lo que va de siglo por los PIGA (proyectos de interés general) del Gobierno de Aragón. De hecho, pese a ser la más pequeña tras Plaza y sus once ampliaciones y el PTR, se encuentra en pleno desarrollo en la actualidad. En este caso, ha sido Inditex el impulsor, gracias a su segundo macrocomplejo logístico en la ciudad (el otro está en Plaza), que funciona parcialmente con 250 trabajadores desde el pasado verano que llegarán a ser unos 1.500 cuando esté a pleno rendimiento. Las obras del gigante textil finalizarán, si se cumplen los plazos, el próximo verano.

La ampliación de Malpica fue posible gracias a la reconversión de los suelos del polígono de Santa Isabel donde se ubicaba la antigua Universidad Laboral. 46 hectáreas que se han ampliado recientemente para añadir una planta de planchado de otros 20.000 metros cuadrados. Una vez cumplidos todos los hitos necesarios, ahora es el turno de responder a las nuevas necesidades que generarán los 1.500 trabajadores de Inditex.

El primero, el estrés del tráfico. Las estimaciones del gigante textil prevén picos de más de 5.000 desplazamientos, el 90% correspondientes a vehículos privados de los propios trabajadores. Una saturación que hace que los empresarios del polígono reafirmen algunas de sus peticiones históricas, como el refuerzo al transporte público. Por ejemplo, con la ampliación de la línea 60 del bus urbano, que llegará solo hasta la avenida de los Estudiantes de Santa Isabel, según los planes actuales. No en vano, conviene recordar que Malpica está ubicado a 16 kilómetros del centro de Zaragoza.

Rubén Ruiz

Asimismo, no sería la primera transformación que sufriría esta área industrial del noreste zaragozano, que llega hasta La Puebla de Alfindén y cuenta con decenas de empresas instaladas y algo más de 6.000 trabajadores. Nacido hace más de seis décadas, ni siquiera tenía un sistema de telecomunicaciones, que se tuvo que ejecutar posteriormente para ir respondiendo a las nuevas demandas que surgían en el mercado. La mejora del asfaltado, de la señalización y de algunas rotondas son algunas de las demandas actuales.

La propia llegada de Inditex trajo aparejado un convenio entre Montepino, la promotora inmologística que construyó su nuevo macrocomplejo, y el ayuntamiento, por el cual se comprometían a aportar 1,5 millones para mejoras en las redes de abastecimiento, en el alumbrado público y la adecuación de una nueva glorieta. El consistorio también aportó 500.000 euros para mejorar el firme de algunos viales. Una serie de actuaciones necesarias ante el boom que se espera cuando Inditex opere al 100%. Y, de paso, para atraer nuevas inversiones que, eso sí, siguen necesitando grandes parcelas.