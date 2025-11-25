Atades inaugura su XV Rastrillo Navideño en pleno centro de Zaragoza

Hoy se ha inaugurado la XV Edición del Rastrillo Navideño de Atades, ubicado en plaza Aragón de Zaragoza. El rastrillo ofrece productos elaborados y realizados por personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo de sus centros y servicios, además de sus centros especiales de empleo. También productos solidario de la entidad como es su Vino de la Amistad y el Calendario de 2026.

Seis casetas están ubicadas en esta plaza del Centro de la capital aragonesa desde hoy, martes 25 de noviembre, hasta el próximo domingo 30 de noviembre, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

La cantidad recaudada de los seis días de rastrillo se destinará a los diferentes proyectos y servicios de inserción social y/o laboral de ATADES. Labor mediante la cual ATADES ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas a las que atiende y presta servicio.

El acto de hoy ha contado con la presencia de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós; y el presidente de Atades, Antonio Rodríguez Cosme. Al acto también han asistido representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, así como del Ayuntamiento de Zaragoza, representantes de entidades, asociaciones, fundaciones y empresas.

De esta cita solidaria destaca la participación de más de 75 voluntarios de Atades que, del martes al domingo, colaborarán con este Mercadillo.

Casetas solidarias

El Rastrillo tiene instaladas seis casetas en las que se venden productos de la Asociación como es el Calendario solidario de Atades 2025, que cuenta con la participación especial de diez empresas que comparten fotografías con usuarios, profesionales y voluntarios de Atades y sus centros especiales de empleo. En las casetas también se puede adquirir lotería de navidad de Atades, así como el Vino de la Amistad 2024, elaborado en colaboración con Bodegas Enate y cuya etiqueta ha sido realizada y donada por la artista aragonesa Eva Armisén.

Además se pueden comprar postales navideñas, jabones artesanos, cerámicas y diferentes productos elaborados por usuarios de Atades en los centros y servicios de la Asociación. Un año más, también estarán las vajillas artesanales AlmaAtadesCerámica, elaboradas por personas personas usuarias del Centro Ocupacional Santo Ángel.

El Centro Especial de Empleo Gardeniers también estará presente con la venta de productos de agricultura ecológica, además de cremas, salsas y confituras. Y quiénes se acerquen al rastrillo también podrán adquirir plantas navideñas como la flor de Pascua, acebo o abetos, del Garden de Gardeniers.