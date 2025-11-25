La Casa de la Mujer ha atendido este año a 829 mujeres víctimas de violencia de género

La ciudad de Zaragoza cuenta con un valioso recurso de atención en el caso de sufrir violencia machista. La Casa de la Mujer, desde enero a octubre de 2025, ha atendido 829 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales 496 son casos nuevos. Según destaca la responsable del Programa de Atención Integral a las víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Cortés, el servicio busca garantizar una "recuperación integral" tras una situación de malos tratos ofreciendo un espacio "de confianza".

Muchas de las consultas que reciben comienzan con historias que son parecidas. "Muchas mujeres ven cómo la violencia se va instaurando poco a poco en sus vidas sin darse cuenta de que van normalizando conductas que no deberían de considerarse nunca normales dentro de una relación afectiva", indica. En ese momento es cuando se necesita una ayuda profesional que se puede lograr de forma anónima, rápida y gratuita.

De este modo, el servicio de Mujer e Igualdad de la capital aragonesa ofrece a estas mujeres atención social y apoyo psicológico, además de refuerzo educativo tanto a las mujeres como a sus hijos, proporcionándole pautas para un desarrollo socioafectivo adecuado. En total, la Casa de la Mujer ha prestado atención psicológica a 557 mujeres (355 casos nuevos en los últimos once meses) y 28 menores (24 nuevos).

Cortés precisa que aunque los casos son parecidos, cada intervención es diferente. "Al recibir una petición diseñamos una intervención personalizada", estudiando qué necesidades plantea cada una de las personas y poniendo a su disposición equipos multidisciplinares. En ocasiones es necesario atender a las cuestiones económicas o garantizar una atención especial para los menores.

"Muchas de las víctimas llegan aquí metidas en un agujero negro del que piensan que no se puede salir, por eso tratamos de crear un camino para que vean nuevamente una luz al final del recorrido", señala la responsable del programa. De este modo existe también un servicio especializado de orientación laboral para mejorar su autonomía y habilidades para el empleo. En este recurso han participado 38 mujeres este 2025. Para dar una cobertura integral y apoyar a la víctima en todas las facetas, se ofrece igualmente una asesoría jurídica para resolver dudas de esta materia. Este último año se han atendido 2.181 consultas.