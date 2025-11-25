Denuncian “destrozos” en las márgenes del Huerva por las obras de limpieza del río

La asociación Huerva Vivo ha expresado su preocupación por las actuaciones que se están llevando a cabo en el río Huerva en la ciudad de Zaragoza, donde, según denuncian, las supuestas “limpiezas” están provocando "destrozos" y un deterioro grave de sus márgenes bajo la “excusa de levantar motas para protegerse de las avenidas". La entidad advierte de que la prioridad no debería ser evitar que el río entre en las viviendas, sino frenar “la desaforada invasión de sus márgenes de expansión”.

La presidenta de Huerva Vivo, María Ángeles Mercader, critica que no se abordan las causas profundas del problema, que atribuye a "desaforada" construcción sobre sus orillas, "fruto de años de ambición especulativa y de desgobierno de todos los ayuntamientos". Recuerda que cuando el Huerva recupera su espacio natural se genera enfado y se reclaman soluciones, pese a que “el río estaba ahí" antes de que la población quisiera "domesticarlo".

Según la asociación, denunciar esta situación “es totalmente un suicidio político”, pero insisten en que es necesario señalar lo que consideran errores acumulados durante décadas: la reducción de los sotos y los bosques de ribera, la desaparición de la huerta tradicional y la construcción de infraestructuras que han alterado el comportamiento natural del río.

Sostienen que en las orillas del río, sobre todo en la Ribera Baja del Huerva, se han reducido los sotos y que se ha sustituido el paisaje vegetal “por el ladrillo y el cemento”. Huerva Vivo critica además que, tras la riada de septiembre, las intervenciones se estén extendiendo a distintos municipios, donde “a base de maquinaria pesada se están haciendo estas barbaridades de nuevo en el río”.

También cuestionan actuaciones recientes como las obras en el parque Bruil o la reducción de drenajes tras la construcción de la autovía Mudéjar, que, según señalan, “sirvió de represa a las aguas de lluvia”. La entidad también lamenta la tala de arbolado en Zaragoza, donde el ayuntamiento prevé eliminar 1.600 ailantos por tratarse de una especie invasora cuando, afirman, el resultado está siendo “descarnar sus orillas de arbolado, nuevo, viejo, invasor y lo que se ponga por delante”.

Mercader sostiene que el Gobierno municipal quiere “el Huerva como la patena”, mientras las excavadoras actúan “de la zona baja del parque Bruil a la desembocadura”, y advierte de las consecuencias de seguir ocupando y endureciendo sus riberas. Con ironía, concluye que incluso “las ratas ya se han cansado” de las intervenciones en su hábitat y han optado por trasladarse a sus viviendas.