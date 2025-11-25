El director de la MAZ, sobre la reforma del hospital en Zaragoza: "No se van a incrementar los servicios"

El hospital de la MAZ en Zaragoza se reformará por 15,3 millones de euros, unas obras que durarán 34 meses y se espera que estén concluidas para 2029. Se trata de una intervención, anunciada ya hace un año, que busca dar un nuevo impulso al centro, con casi medio siglo de historia en el barrio del Rabal, aunque el objetivo no es "incrementar los servicios", sino "optimizarlos".

Así lo ha explicado este martes el director gerente de la MAZ, Guillermo de Vílchez, en respuesta a las preguntas de este diario en un acto celebrado en al Cámara de Comercio de Zaragoza, en el que se presentaba un estudio sobre el absentismo laboral. "Se hace pensando en el bienestar de los pacientes. En todas estas décadas se han añadido muchas cosas y se pretende que el confort del paciente sea el máximo", ha señalado.

En ese sentido, ha ejemplificado esta intención con un caso práctico. "Queremos que todo esté en dos plantas y que un usuario que se hace una resonancia en la planta -2 no tenga que ir luego a la 4 para una consulta", ha añadido al respecto. En los documentos para licitar la obra, lo que se prevé para el primer semestre de 2026, ya aparece reflejada la necesidad de "incrementar el número de consultas y unificar su ubicación".

Por ello, se intentará "concentrar los servicios en la planta baja y en la primera para facilitar la accesibilidad de los pacientes", que estarán conectadas por un ascensor, en línea de lo expresado por De Vílchez. Mejorar áreas como la de quirófano también aparece recogido entre los hitos a lograr. Así las cosas, la atención a los usuarios, las urgencias y los propios quirófanos se ubicarán en esas dos alturas y los servicios propios del hospital estarán en el sótano.

El número total de consultas médicas llegará a las 98 y desaparecerán las habitaciones triples actuales. Además, se crearán nuevos aparcamientos y se buscará que la reforma, que empezaría antes de que acabe 2026, no afecte a la actividad normal del hospital durante los dos años y medio que dure.