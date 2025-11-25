Vox recula y se pone por primera vez detrás de la pancarta del 25N en Zaragoza

Tras una pancarta en la que podía leerse Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha liderado los actos con motivos del 25N en la capital y lo ha hecho junto a los representantes de todos los grupos municipales, también los de Vox, que por primera vez desde que tiene representación en el consistorio (2019) ha decidido unirse a este evento tan importante y simbólico, algo extraño. ¿Por qué este año? Según explican desde la formación ultra, porque no aparecían dos palabras que les repelen: ni género ni machista. O, al menos, eso es lo que hoy defienden porque, en realidad, la pancarta es la de siempre.

Natalia Chueca ha destacado este martes 25N la inusual unidad de todos los grupos municipales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres un día después de que el ayuntamiento y la delegación del Gobierno en Aragón firmaran la adhesión de la capital al sistema Viogén, con mucho retraso y muchas polémicas.

"Este Gobierno de Zaragoza ha tomado la determinación de incorporarse a un sistema que existe desde hace muchos años y que ayuda también a que todas aquellas mujeres que son maltratadas por sus parejas puedan tener una protección especial por parte de la Policía Nacional y, a partir de ahora, también por parte de la Policía Local aquellas que tienen riesgo bajo, el 30%, y que sean asignadas al ayuntamiento", ha destacado la alcaldesa, que ha celebrado que todos los grupos municipales han estado en la colocación de la pancarta. "Es un paso importante que refleja esa unidad de la sociedad contra esta lacra", decía Chueca.

Lo cierto es que esa unidad ha llegado después de varias concesiones de la alcaldesa en el ayuntamiento, como hablar de violencia intrafamiliar y de espacios seguros (y unisex) en lugar de puntos violeta. Desde Vox explican que han decidido sumarse a los actos después de que Chueca accediera a eliminar los dos términos que tanto les molestan, un argumento que no es verdad porque la pancarta es la misma que se ha utilizado siempre. En ella se lee Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque hoy, valga la redundancia, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Exigimos el cambio en el texto de la pancarta, y ahora pone violencia contra la mujer en lugar de violencia de género". Su discurso es el de siempre: "Nunca hemos negado que exista violencia contras las mujeres y violencia dentro de las propias familias, y no escatimaremos esfuerzos en defensa de todas las mujeres agredidas y amenazadas". Insisten desde la formación que fue el año pasado cuando consiguieron eliminar los dos polémicos términos, pero que por problemas de agenda no pudieron asistir a la colocación de la pancarta. Tampoco es cierto.

Celebración del 25N en 2023. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Natalia Chueca ha subrayado que en el Ayuntamiento de Zaragoza se va a seguir trabajando "con hechos, no solamente con pancartas". Según ha dicho, aunque los símbolos cuentan, "lo más importante, sobre todo, son los hechos".

Acto en la Sala de la Corona en el Edificio Pignatelli. / Fabian Simon

El del consistorio zaragozano no ha sido el único acto que se ha celebrado este martes con motivo del 25N. La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli ha acogido una emotiva ceremonia con la lectura de un Manifiesto por el 25N por parte de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, la actuación de la Compañía de Danza LaMov y los testimonios de la directora teatral Marian Pueo, el actor Nacho Rubio, la bailadora Elia Lozano, los escritores Manuel Vilas y Ángel Guinda y el presentador Luis Larrodera.

"Todas tenemos el derecho de tener la libertad para vivir a nuestra propia manera", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha añadido que "la seguridad y la dignidad no son eslóganes; son los principios irrenunciables que toda sociedad debe garantizar a todos y a todas sin excepción".

La también consejera de Presidencia, Economía e Interior ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la ley del "Sólo sí es sí" y los fallos de protección en medidas impulsadas por el Gobierno central, "que revictimizan a las mujeres, y no lo podemos consentir". "El Gobierno de España no ha tenido la altura moral de reconocer su error, pedir perdón y poner solución a una realidad que están pagando todas esas mujeres que viven en silencio el fiasco de sus gobernantes", ha dicho.

Más allá de la crítica política, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha organizado un amplio programa de información y formación con motivo del 25N.