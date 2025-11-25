Inician las obras del tramo de la Ronda Norte de la autovía A-2 de Zaragoza con grandes afecciones esta semana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la rehabilitación del firme en el enlace situado en la Ronda Norte de Zaragoza en el kilómetro 320. Las obras de este proyecto, del que se ha ejecutado la parte correspondiente al tronco de la autovía, cuenta con un presupuesto de 23,06 millones de euros, IVA incluido.

Estos trabajos se enmarcan en el contrato para la conservación y explotación de la Autovía A-2 del kilómetro 232,800 al 340,400 en el tramo Calatayud-Alfajarín.

La renovación de las zonas deterioradas de los enlaces de la autovía desde Calatayud hasta Alfajarín se completarán a lo largo de 2026. Para la ejecución de dichos trabajos, que comenzarán este miércoles, será necesario realizar cortes parciales del enlace 320 de manera que se reconducirá al tráfico por itinerarios alternativos utilizando los enlaces más próximos.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, las actuaciones se han programado de manera que se puedan ir habilitando las entradas y salidas de la autovía no afectada por los trabajos minimizando en la medida de lo posible las alteraciones de tráfico.

Afecciones

Las afecciones de este miércoles, 26 de noviembre, serán de 9.00 a 21.00 horas con el cierre del ramal de salida 320 de la calzada decreciente con dirección hacia la avenida Ranillas/Campus Río Ebro. El tráfico se desvía por la salida 321 hacia San Gregorio/Parque Goya por la Ronda de Boltaña hasta la glorieta norte del enlace 320.

Al día siguiente, jueves 27 de noviembre, también de 9.00 a 21.00 horas se producirá el cierre del ramal de entrada a la vía colectora calzada decreciente desde la glorieta norte del enlace 320. El tráfico se desvía hacia la Ronda de Boltaña.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa trabajando por la mejora de las carreteras en Zaragoza que pretenden, con esta actuación y otras que se han realizado en la A-2, prolongar la vida útil del firme de la carretera y proporcionar las condiciones para una mayor seguridad vial.