Natalia Chueca confía en aprobar los presupuestos de Zaragoza en febrero

El Ayuntamiento de Zaragoza contará con presupuestos por tercer año consecutivo con el visto bueno de la ultraderecha. La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha incidido este martes en que la corporación presentará su proyecto de cuentas públicas para el próximo año antes del 31 de diciembre con la intención de poder aprobarlo a lo largo del próximo mes de febrero.

Los plazos no dejan mucho margen de maniobra, pues la aprobación definitiva antes de fin de año es muy complicada, a pesar de que se espera el apoyo de Vox al nuevo plan de gastos e inversiones. "Yo creo que los plazos en los que nos estamos moviendo son esos", ha indicado la regidora antes de reconocer que le hubiese gustado que "fuese más rápido, pero es que prácticamente es imposible".

Pese a todo, este horizonte zaragozano de comenzar el tercer año de mandato con la posibilidad de tener cuentas contrasta con la situación de bloqueo que vive el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico está en una pugna con el partido de Santiago Abascal y no existen certezas de que pueda sacar adelante un nuevo presupuesto, abocando a Jorge Azcón a elegir entre repetir la prórroga o convocar elecciones anticipadas.

Chueca, que mantiene unas relaciones más fluidas con sus socios de investidura, ha señalado que en esta recta final del año están desarrollando los trabajos necesarios para "terminar la ejecución de los proyectos del presupuesto de 2025" y que de forma paralela se están "ultimando los detalles del 2026". La sintonía con la ultraderecha está dando frutos y en las últimas semanas se han sucedido las presentaciones conjuntas.