El peluquero zaragozano que se cuela en la lista Forbes como uno de los mejores de España

Las famosas listas de Forbes son ya de sobra conocidas por todos: rankings que destacan a los profesionales más influyentes en distintos sectores. Ahora, la revista ha lanzado una nueva edición en colaboración con L’Oréal Paris, titulada “25 líderes en la industria capilar en España”. Su objetivo es reconocer a las figuras más relevantes del sector, entre las cuales se ha colado un zaragozano.

Esta nueva lista de líderes en el mundo de la peluquería está compuesta por 9 mujeres y 16 hombres. "En Forbes Women presentamos a los 25 líderes que están moldean el presente y el futuro de este sector en nuestro país: emprendedores, visionarios y creadores para quienes un cambio en el cabello puede ser el inicio de una nueva vida", explica la revista.

El profesional zaragozano destacado en la lista lleva toda una vida dedicada al sector y siente una profunda pasión por el arte, el diseño y la enseñanza. En su trabajo combina técnica, creatividad y una visión única que le ha llevado a situarse entre los referentes nacionales de la industria capilar.

El mejor peluquero de Zaragoza

Eduardo García es el nombre zaragozano que se ha colado entre los 25 mejores peluqueros y peluqueras de España. Es el director creativo de Voga Estilistas, una firma que ya cuenta con cuatro salones en Zaragoza, ubicados en el Centro, Miralbueno, Romareda y, la incorporación más reciente, en la Almozara, el pasado mes de septiembre.

Voga Estilistas nace en 2005 con la intención de crear un concepto alternativo a como se hacía la peluquería entonces. Su primera tienda se inauguró en Miralbueno, más concretamente en Plaza Lagos Azules, número 8 y todavía sigue en funcionamiento 20 años después. Además, en ella también cuentan con servicio de maquillaje y manicura.

También es formador de peluqueros a nivel nacional y creador del sistema técnico de corte “Excellent Cut” para L’Oréal España. Al ser embajadores de grandes marcas dedicadas al cabello como Kerastase y L´Oreal Profesional, dan difusión a diferentes productos y técnicas, ofrecen seminarios, formaciones y cursos para otros profesionales.

Corte, color, recogidos, gestión de recursos o redes sociales son una muestra del tipo de formaciones especializadas que imparten.