La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte

El solar donde ya se está reconstruyendo el estadio municipal de La Romareda, Ibercaja Romareda por cuestiones de patrocinio, cada vez se parece menos a un solar y, grúa a grúa, toma la forma de un campo de fútbol. El principal hito que se ha cumplido recientemente en el hogar del Real Zaragoza es la finalización de todos los trabajos de excavaciones, a excepción de una esquina, con Isabel la Católica, donde están acometiendo desvíos y renovaciones de las principales redes de agua, saneamiento y gas.

Pero lo más visible para el ciudadano, en general, y para el aficionado zaragocista, en particular, es que los graderíos ya están ganando altura. Si de unas semanas a esta parte el esqueleto del Gol Sur, el primero que fue derribado hace casi un año y medio, ya es visible; estos últimos días ha sido su homólogo al Norte, donde en los últimos años ha estado ubicada la grada de animación, ha hecho lo propio y ha comenzado a ganarle metros al suelo. La obra, en ese sentido, se ha dividido en cinco partes: Sur, Norte, Este (la que da al Servet) y dos en Preferencia, la grada que más tardará en vislumbrarse por su complejidad.

En ese sentido, en el nuevo Gol Sur, el más adelantado, ya se está avanzando en las plantas superiores. De hecho, nueve de los diez pórticos ya están ejecutados hasta el nivel dos. Es decir, lo que ahora se vislumbra es la grada intermedia de esta zona del estadio, que todavía ganará más altura. Mientras, en el Norte se ultiman las cimentaciones y ya se están comenzando a ver los primeros pilares que soportarán las butacas. La razón por la que esta grada está yendo más rápida es porque los trabajos bajo rasante eran mucho menos complejos.

Mientras, en la tribuna Este, la que da al hospital Miguel Servet, y en su esquina norte, la que daría a la anterior entrada a Gol de Pie, ya han concluido los trabajos en el sótano y se ha empezado a trabajar en la estructura. La que más lenta irá, y que de hecho se ha dividido en dos trabajos independientes (pero simultáneos) será Preferencia, donde siguen instalándose grúas torre. Esta zona del estadio será la que tenga los vestuarios, los banquillos, los palcos y las principales zonas VIP. En cualquier caso, las obras van a "buen ritmo" y se sigue en la fase de cimentación y de construcción de los pilares del sótano.

En estos momentos trabajan 140 operarios de media cada día, una cifra que se va a incrementar en las próximas semanas para cerrar el año más cerca de los 200 trabajadores. El objetivo es darle un acelerón a partir de 2026, que deberá concluir con una nueva Romareda muchísimo más avanzada, ya que la previsión sigue siendo, a día de hoy, acabar en plazo. Esto es, a mediados de junio de 2027, aunque la sociedad encargada de financiar y ejecutar las obras tiene bien cubiertas las espaldas. En caso de contratiempos, podría alargar su estancia en el Ibercaja Estadio hasta tres temporadas más, aunqu esos máximos ni se contemplan.