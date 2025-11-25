Los sueldos de los alcaldes de España y Aragón: ¿Cuánto cobra Natalia Chueca en Zaragoza en comparación con sus homólogos?

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acaba de dar a conocer los últimos datos disponibles acerca del sueldo de los alcaldes y concejales de todas las localidades españolas. Una tabla que permite comparar las retribuciones que reciben los protagonistas de las corporaciones municipales aragonesas respecto a sus homólogos en otras partes del país. Por motivos obvios, Zaragoza capital es, con diferencia, donde más salario perciben sus cargos públicos.

En el caso de la alcaldesa Natalia Chueca, los datos del ministerio cifran su sueldo en 88.929,26 euros brutos anuales, aunque a esa cifra falta por añadirle la última subida del 0,5% aprobada en septiembre, cumpliendo así con las directrices de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobados en 2023 y prorrogados desde entonces. Esta subida deja el salario de Chueca en 89.373,91 euros brutos anuales. En esa línea, en las últimas horas se ha conocido que la negociación entre el Ejecutivo central y los sindicatos está en punto muerto para la próxima actualización.

De vuelta a las cifras proporcionadas por el ministerio que dirige el socialista Óscar López, la regidora zaragozana es la décimo cuarta que más cobra del país. En el podio están el madrileño José Luis Martínez Almeida, con 110.688,12 euros brutos anuales; Juan Mari Aburto (Bilbao), con 105.557,28 euros; y el barcelonés Jaume Collboni, con 104.000 euros por curso.

Además de estas tres grandes ciudades, hay hasta diez ciudades donde sus regidores perciben una cantidad superior a Natalia Chueca, entre ellos los de todas las grandes ciudades: el recién nombrado Jon Insausti (San Sebastián, 96.965 euros); Maider Etxebarría (Vitoria, 96.016 euros); José Luis Sanz (Sevilla, 95.684 euros); Francisco de la Torre (Málaga, 95.500 euros); Ángeles Muñoz (Marbella, 95.464 euros); Cristina Ayala (Burgos, 94.555 euros); María José Catalá (Valencia, 94.291 euros); Amaia Agirre (Getxo, 92.201 euros); Luis Yeray (San Cristóbal de la Laguna, 91.172 euros); y María Vázquez (Almería, 91.101 euros).

Los ránquines en Aragón

En el caso de Aragón, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, percibe 51.346,06 euros anuales, mientras que la turolense Emma Buj tan solo recibe de las arcas municipales 15.930,25 euros anuales, ya que no tiene dedicación exclusiva al ser también senadora en Madrid. Ninguna de las dos capitales está en el podio, ya que tras Zaragoza aparecen la primera edila de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle (59.232,46 euros) y el de Jaca, Carlos Serrano (52.399).

Por provincias, en el caso de Zaragoza cierra el top 3 Noé Latorre, alcalde de La Almunia de Doña Godina, con 49.572,10 euros brutos al año. Mientras, tras Jaca aparecen Sabiñánigo (Berta Fernández, 51.885,20 euros) y Huesca capital. Teruel, por su parte, es el quinto municipio de su provincia con una mayor retribución para su alcaldesa. En los tres primeros puestos aparecen Andorra (Rafael Guía, 47.628 euros), Alcañiz (Miguel Ángel Estevan, 37.285,68 euros) y Monreal del Campo (25.734,12 euros).