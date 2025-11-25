Un restaurante de Zaragoza denuncia una nueva reserva fantasma: "Gracias por no avisar"

Los restaurantes de Zaragoza se encuentran inmersos en uno de los periodos del año más complicados en la hostelería. Las empresas deciden celebrar comidas y cenas durante las semanas previas a la Navidad al igual que muchos grupos de amigos que vuelven a su ciudad natal para disfrutar con la familia de los días más especiales del año.

Encontrar un hueco libre en cualquier bar o restaurante de la capital aragonesa para las próximas semanas es misión imposible. Algo que se acentúa más cuando estás buscando comer o cenar para un grupo que supere la decena de personas. Por ello, cada vez son más las personas que deciden reservar en los locales con muchas semanas o incluso meses de antelación.

Durante estas fechas también se multiplican las reservas fantasmas en Zaragoza. Un grupo de comensales reserva una mesa para comer o cenar y luego no aparece realizando un tremendo destrozo económico en el restaurante. Y es que la organización, al conocer que va a tener que dar de comer a un numeroso grupo de personas, realiza una compra mayor de ingredientes y también impide a otros grupos más pequeños de reservar en esa misma fecha por motivos de espacio.

El último restaurante de Zaragoza en sufrir una reserva fantasma ha sido 'El Cocinero de Miralbueno' donde no se presentaron hasta 15 comensales. Para denunciar esta triste situación, la propia gestión del restaurante ha tirado de ironía e IA para realizar un vídeo crítico acerca de lo vivido el pasado sábado. "Este sábado nos visitó un grupo muy empresarial. El único inconveniente es que no venían del más allá, sino que directamente no vinieron", explican.

Una triste situación cada vez más común en los restaurantes durante estas fechas y a la cual se está intentando buscar una solución como pagar una cantidad mínima para reservar. "Gracias por no avisar, la próxima vez, un mensajito y nos hacéis un favor enorme. A nosotros y a la gente que se queda sin mesa. En El Cocinero de Miralbueno ponemos ganas, cariño y lo tenemos todo listo para vosotros... pero necesitamos que las reservas fantasma no aparezcan", concluye un mensaje reinvindicativo de El Cocinero de Miralbueno.

La otra reserva fantasma

El restaurante de Miralbueno no ha sido el único de Zaragoza que ha denunciado públicamente en las últimas semanas haber sufrido una reserva fantasma. La Bocca, perteneciente al Grupo Tándem, vio como un grupo de 30 comensales no se presentaba a una cena navideña en su establecimiento situado en el centro de la capital aragonesa.

"30 sillas vacías. 30 decisiones que sí duelen. No avisaron, no cancelaron, solo desaparecieron. Detra´s de esos huecos hay horas de trabajo, compras prepartadas, personal extra contratado", explicaron desde el local denunciando la triste situación que se hizo viral en redes sociales después de que la cuenta Soy Camarero la publicase con todos sus seguidores junto a una foto de las mesas completamente vacías.