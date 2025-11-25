'Volveremos' roza el récord en su edición 'black' a pocas horas de quedarse sin saldo

El camino hacia el año más productivo de Volveremos Zaragoza está a punto de culminarse, cuando todavía falta más de un mes para cerrar el plazo en el que los usuarios pueden utilizar su saldo para realizar compras en los comercios adheridos a esta iniciativa, más de 2.300 en la ciudad.

Las previsiones económicas apuntan a que este miércoles se acabará el saldo disponible de esta última campaña, pero quedarán todavía casi 4.400.000 euros en los móviles de los usuarios. Esto augura un tramo final de año con un volumen de actividad inédito en esta aplicación movil desde su creación en 2020. La campaña actual, la última de este 2025, finalizará con un gran éxito y alrededor de 230.000 transacciones, para rozar las 700.000 en lo que va de año.

De hecho, muchos comercios han alcanzado su límite mensual de generación de saldo. En el colofón de esta campaña se ha autorizado el incremento del límite mensual de noviembre, que pasa de 5.000 euros a 10.000 euros, lo que facilitará que estos negocios se reincorporen y puedan seguir vendiendo con los beneficios de Volveremos en Zaragoza.

Este año, el presupuesto para Zaragoza es el más cuantioso de su historia, con 7,8 millones de euros, 4,5 millones de dotación municipal y 3,3 del Gobierno de Aragón. Con este incremento se propiciará un nuevo máximo de ventas anuales en la Ciudad, que en 2024 se situó en 62.870.000 euros y que, a día de hoy la facturación supera ya los 61.200.000 euros.

En lo que va de campaña, con todavía 215.569,87 euros municipales y 148.517,87 autonómicos pendientes de generación, ya se han facturado más de 19,55 millones de euros desde que se puso en marcha a principios de noviembre. Ahora quedarán 35 días por delante para poder redimir todo el saldo disponible en las apps de los más de 100.000 usuarios activos en Zaragoza. Como siempre, el plazo para poder utilizar esos fondos concluye el 31 de diciembre y, en caso de no darles uso se pierden.