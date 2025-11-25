Zaragoza planta 35 nuevos tilos en la avenida César Augusto tras retirar las melias en verano por riesgo de caída

El Servicio de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado los trabajos de plantación de 35 nuevos tilos en la avenida de Cesar Augusto, en el tramo comprendido entre Conde Aranda y el Mercado Central.

Estos nuevos árboles sustituyen, tal y como se había anunciado, a las melias que hubo que retirar en verano con urgencia debido al alto riesgo de caída que se había detectado. La especie elegida, tilos --similares a los que tan buen resultado han dado en el paseo de la Independencia-- ha sido muy demandada por los vecinos en esta calle, en la que, conforme vayan creciendo, se recuperarán las zonas de sombra.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado que "la plantación de estos tilos forma parte del intenso plan de reposición de arbolado que hemos puesto en marcha para este invierno, que supondrá la recuperación de más de 2.000 ejemplares en toda la ciudad, incluyendo los barrios rurales".

Gaudes ha resaltado que "en los últimos seis años el esfuerzo municipal ha sido, primero, sanear y dar un buen mantenimiento a un patrimonio verde que estaba prácticamente abandonado, en muchos casos con riesgo para las personas. Y, cómo no, revertir la situación de pérdida anual de árboles con un esfuerzo de plantaciones nunca hecho anteriormente".

A los 2.000 árboles del plan de plantaciones urbanas que ya está en marcha, y cuyo calendario y ubicaciones está disponible en la sede electrónica municipal, se suman estos días más de 140 nuevos ejemplares que reforzarán aún más las plantaciones previstas en barrios rurales.

Tatiana Gaudes ha recordado, además, que "este año, con El Bosque de los Zaragozanos, habrá ocasión de explorar nuevos espacios de oportunidad, es decir, entornos específicamente urbanos, donde plantar pequeños bosques que contribuyan, también, al necesario reverdecimiento de la ciudad".

En concreto, y gracias a esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento con ECODES como socio estratégico, en estos meses se prevé plantar más de 52.000 ejemplares, con el objetivo de rozar los 260.000 árboles y arbustos que tendrá esta temporada este proyecto.

Árbol de Santa Engracia

Sobre la caída repentina este lunes de un árbol de gran porte en la plaza de Santa Engracia, la consejera municipal ha explicado que ha sido "fortuito" y lo ha atribuido al fuerte viento de la semana pasada unido a la lluvia.

Al parecer, el ejemplar "no tenía ningún defecto estructural, estaba sano y bien, y ha caído desde la base", según la primera impresión, aunque ha señalado que se estudian las causas.

Ha recordado que justamente la semana pasada se ha aprobado un contrato de 8 millones de euros en cuatro años en el que uno de los lotes es específico de control de calidad y de revisión de todo el arbolado que pueda estar en riesgo.

"No tenemos ahora mismo desde el Ayuntamiento con los contratos vigentes los medios tecnológicos más aptos para revisar el estado del arbolado. Por lo tanto con este contrato podemos tener una revisión más precisa del arbolado en Zaragoza".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaudes ha señalado que hay que ser conscientes de que hay árboles que llevan muchísimos años en la ciudad y que, "como todo, están cumpliendo su ciclo de vida. Un árbol es un ser vivo. Llega un momento en el que su ciclo de vida se acaba".

Ha abogado por intensificar las revisiones porque "aunque no nos guste apear árboles, tenemos que hacerlo porque tenemos muchísimo árbol muy viejo, muy mayor ya, que está en sus últimos años de vida y por mucho que revisemos continuamente, hay veces que los efectos, si hace más lluvia, más viento, incluso más calor en el verano, pueden caer de un día para otro".

En este sentido, ha extraído la conclusión de que se tiene que aumentar la revisión, que ya se hace, pero se debe intensificar y "la solución" va a ser ese contrato que se ha lanzado con un lote específico de revisión de arbolado, de control de calidad, y sobre todo de "aplicar toda la tecnología que hay ahora en el mercado para la seguridad de los ciudadanos", ha zanjado.