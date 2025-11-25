Zaragoza tendrá dos nuevos centros deportivos "muy demandados" en poco más de un año

Una nueva instalación municipal en La Almozara y otra en la zona sur de la capital aragonesa estarán en servicio en poco más de un año. Así lo ha avanzado este martes el Ayuntamiento de Zaragoza al indicar que adjudicará a la empresa Forus la construcción, en una parcela municipal de 16.962 metros cuadrados, el futuro Centro Deportivo Municipal (CDM) Aljafería. Se trata de un nuevo equipamiento que busca dar respuesta a una histórica reclamación vecinal del barrio con la incorporación de unas piscinas de verano y un completo edificio deportivo de referencia, además de una nueva zona verde. El presupuesto es de 16 millones de euros. La primera fase podrá estar disponible en enero de 2027. Por otro lado, el pabellón deportivo que dará servicio a los barrios de Casablanca, Rosales del Canal, Montecanal, Arcosur y Valdespartera podría estar disponible en su totalidad solo dos meses después.

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha destacado que este complejo que contará con precios públicos estipulados en el resto de centros deportivos municipales. Además ha detallado que la construcción se desarrollará en dos fases: la primera de ellas, centrada en la ejecución de las piscinas de verano, tiene prevista su finalización a finales de enero 2027, y posteriormente se acometerá una segunda fase que completará el conjunto del proyecto.

El precio base de licitación estaba en 1.270.769,05 euros, IVA no incluido, mejorable al alza, que es la cuantía que se corresponde con el canon global por el otorgamiento del derecho de superficie. En este caso, la adjudicataria ha ofertado un 293,46% más, por lo que ingresará a las arcas municipales cinco millones de euros. Además, en la parcela exterior se creará una nueva zona verde publica donde invertirá 1,5 millones euros. “Se trata de un corredor verde de 10.000 metros cuadrados que irá paralelo a la avenida de Soria y conectado con la rotonda de la avenida de Puerta Sancho”, ha explicado la alcaldesa.

La empresa ganadora del concurso público gestionará y mantendrá el centro durante 60 años, es decir quince años menos de lo previsto como máximo, tras lo cual las instalaciones revertirán en la ciudad.

En el exterior, y delimitados dentro del recinto del centro deportivo, se desarrollarán, en el lado oeste de la parcela cinco pistas de pádel cubiertas y una zona de piscinas exteriores con pradera. La zona de agua exterior la conformarán una piscina de natación de 25 metros y varias piscinas lúdicas unidas con toboganes acuáticos que aprovechan el desnivel de la parcela, un splashpark, y otros elementos.

Además, Chueca ha anunciado como adelantó este diario que en el próximo consejo de gerencia de Urbanismo se llevará la concesión de la licencia urbanística al proyecto básico del CDM Sur, el otro gran centro deportivo de nueva generación que tendrá la ciudad. Las obras podrían comenzar el próximo mes.

La adjudicataria Enjoy! Wellness construirá y gestionará el pabellón por un máximo de 73 años, manteniendo, en general, las tarifas del resto de la red de centros municipales. Este proyecto precisará de una inversión de unos 18 millones de euros. Entre los equipamientos destaca una zona de fitness y agua, un pabellón que podrán usar los colegios de la zona que no tienen, cuatro pistas de pádel exterior y otras dos cubiertas, cuatro piscinas, una pista multideportiva, ludoteca y zona de niños y 155 plazas de aparcamiento. Dará servicio a unas 40.000 personas