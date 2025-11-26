El Ayuntamiento de Zaragoza acondicionará un solar de Delicias para un aparcamiento gratuito de 150 plazas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ultimado la adecuación de 150 plazas de aparcamiento situado en el entorno de las calles Moncayo y San Pedro Arbués, que queda también delimitado por los suelos privados correspondientes a la Urbanización Parque Roma, por una inversión prevista de 292.313 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

El objetivo, según ha expresado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, es sacar a licitación estos trabajos que "serán fruto de los acuerdos presupuestarios de este 2025 acordado con el grupo municipal de Vox". Con el fin de crear un espacio "más seguro, ordenado y cómodo" para la ciudadanía, se pretende pavimentar un aparcamiento en una parcela de titularidad municipal y de forma cuadrada.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, ha destacado que "el objetivo es facilitar que los ciudadanos puedan moverse por la ciudad" y, para ello, es "imprescindible" ofrecer más plazas de aparcamiento en zonas estratégicas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ultima la adecuación de 150 plazas de aparcamiento en un solar municipal junto a la calle de San Pedro Arbués / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Además de crear las correspondientes marcas viales que delimitan cada plaza de estacionamiento y ordenan el tráfico, la señalización debe albergar todas las indicaciones necesarias para conseguir que la totalidad del estacionamiento sea accesible.

“Esta accesibilidad no quedará exclusivamente restringida a las tres plazas de estacionamiento que se definen en su interior, sino que se extiende a todo el espacio del estacionamiento para que en todo el se cumpla la normativa vigente”, ha informado el consejero de Urbanismo.

Mientras, en el exterior, la única obra que se contempla es la conexión de la nueva red de drenaje del interior de la parcela con el saneamiento municipal situado en la calle San Pedro Arbués, lo que supondrá realizar una obra puntual en el entorno del acceso a la parcela junto a la calle Joaquín Orús.

"Una nueva rampa de acceso"

La parcela se encuentra a una cota inferior a la de los viarios públicos que la flanquean, por lo que “será necesario definir una nueva rampa de acceso que tenga una anchura y pendiente adecuadas, que también permita albergar dos carriles de circulación para entrada y salida, y una zona de uso exclusivamente peatonal".

Estas obras vienen a completar las ya ejecutadas para adecuar otros solares municipales como aparcamientos en distintos barrios, como el aparcamiento que se abrió junto a la Casa de Amparo, otro en la calle María Zambrano o los creados con 513.000 euros junto a los campos la Federación Aragonesa de Fútbol.