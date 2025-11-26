Un cartel de desvíos por obras en Zaragoza se hace viral: "No puede ser real"

Un cartel de desvíos por obras en Zaragoza se ha hecho viral en redes sociales por el nombre de sus calles. Entre los habitantes del barrio de Arcosur ya están acostumbrados a ellos, entre los zaragozanos sí que se conoce mayoritariamente la temática de sus calles, pero en personas que no son de la ciudad sorprende y mucho.

La foto del cartel reza lo siguiente: "Avenida Super Mario Bros sentido hacia Beethoven cortado. Acceso por calles Franz Schubert y Gran Turismo". Dos videojuegos famosísimos y dos compositores en el olimpo de la música.

Allá por 2009, la Asociación de Vecinos Arqueros promovió una votación popular para dar nombre a sus calles y se propusieron varias temáticas, como videojuegos, naturaleza, Pirineo o monumentos de España, pero finalmente se impusieron los videojuegos. Dicho esto, ahora que el barrio está creciendo está adoptando esas otras temáticas, ya que por ejemplo está la calle El Torico, la Puerta de Alcalá o Fuente de Neptuno.

Además de ser original, era un guiño a la gente joven que iba a poblar en barrio. Además de las dos mencionadas hay otros videojuegos (siempre españolizados) como Invasores del Espacio (Space Invaders), Fantasía Final (Final Fantasy), Sonic el Erizo o La Leyenda de Zelda.

Los comentarios no se han hecho esperar, comenzando por el mismo post: "Zaragoza no es un lugar real", reza. "La calle del Ikea se llama C/ Me falta un tornillo", "esto por la radio de un coche policial tiene que ser la coñona", "no puede ser real" o "pero puedes acortar por Batman Begins o Mago de Oz" son algunos de los comentarios en tono de guasa.