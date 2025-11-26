Las cinco preguntas que el Ayuntamiento de Zaragoza hará a sus ciudadanos para mejorar los servicios sociales

El Ayuntamiento de Zaragoza va a someter a consulta pública la nueva regulación de la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Sociales Domiciliarias. Tal y como ha informado la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, el objetivo es actualizar esta normativa para adaptarla a regulación autonómica vigente y consolidar en la Ordenanza algunas novedades y mejoras que, en la práctica, ya se vienen aplicando en los últimos años, como el Servicio de Comida a Domicilio, las innovaciones tecnológicas del Servicio de Teleasistencia, la inclusión de la figura del concierto como forma de gestión de los servicios o la previsión de solicitar las prestaciones por medios electrónicos.

De forma previa a la elaboración y aprobación de esta nueva regulación, el Ayuntamiento abrirá un proceso de consulta pública online para que la ciudadanía pueda dar su opinión y aportar propuestas para la futura norma. En la consulta, se plantearán las siguientes cinco preguntas: ¿Considera necesaria la ampliación de la regulación actual de las prestaciones sociales domiciliarias del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué mejoras introduciría respecto a la regulación actual? ¿Qué deficiencias detecta en el funcionamiento de las prestaciones sociales domiciliarias que deban ser subsanadas a través de una nueva regulación de las mismas? ¿Qué medidas procedimentales y organizativas podrían contemplarse o mejorarse en la normativa municipal para facilitar el acceso a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia por el Ayuntamiento Zaragoza? ¿Se consideran suficientes los contenidos propuestos para la regulación de los servicios objeto de la norma?

Refuerzo de personal

Orós ha informado también de la puesta en marcha de un programa temporal de empleo para incorporar diez nuevos profesionales a los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de reforzar la protección a la infancia. En concreto, el plan -que será aprobado por el Gobierno de Zaragoza en su reunión de esta misma semana- contempla la contratación de tres trabajadoras sociales, cuatro educadores sociales y tres psicólogos, durante un periodo de tres años.

De este modo, el Área de Políticas Sociales busca reducir los tiempos de valoración e intervención en tres líneas de trabajo esenciales: la valoración de posibles situaciones de riesgo o maltrato en la infancia, la intervención educativa con familias (que requiere acompañamiento continuado, visitas domiciliarias, coordinaciones externas y seguimiento especializado) y la elaboración de informes técnicos solicitados por órganos judiciales.

El plan contempla la creación de tres nuevos equipos completos, compuestos por profesionales de trabajo social, educación social y psicología, y un refuerzo adicional para los centros municipales de servicios sociales de Delicias y San José, dos de los distritos con mayor carga de notificaciones. Esta estructura permitirá también ofrecer apoyo centralizado al resto de zonas en periodos de saturación.

Este programa de empleo temporal tendrá una duración inicial de tres años, periodo en el que se evaluará si el incremento de la demanda responde a una situación coyuntural o si, por el contrario, se consolida como estructural. La financiación se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria destinada a personal temporal.