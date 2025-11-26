La Fundación Cede entrega en Zaragoza sus premios anuales a la excelencia empresarial

La Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos ha entregado este miércoles sus premios anuales a la excelencia empresarial en el marco del XXIV Congreso de Directivos Cede, que este año se celebra en Aragón y tiene a Zaragoza como localidad anfitriona. La entrega de premios ha tenido lugar en el ayuntamiento de la capital aragonesa y ha dado cita a destacados directivos, empresarios y representantes institucionales.

Los premios concedidos por Fundación Cede llevan 25 años impulsando el valor directivo y reconocen a empresas, entidades y líderes por su aportación en diferentes ámbitos empresariales.

En esta edición, los galardonados han sido Grupo Jorge, Fersa Bearings, Sesé, Libelium, Fundación Federico Ozanam, Heraldo de Aragón, Grupo Empresarial Costa, Grupo SAMCA y Grupo Carreras

Durante el acto de entrega de los galardones, Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ha elogiado a estos “empresarios excepcionales para una ciudad excepcional en un momento excepcional. Como bien sabéis en Fundación Cede, desde este ayuntamiento seguimos atrayendo inversiones millonarias, crecemos con estabilidad institucional y seguridad jurídica, desplegamos proyectos urbanos transformadores en vivienda, movilidad, energía o zonas verdes y nos abrimos al mundo con una estrategia que nos ha conectado con Estados Unidos, China y las grandes tecnológicas globales. Hoy celebramos un territorio que se reconoce capaz, preparado y competitivo. Aragón y Zaragoza están demostrando que, cuando instituciones y empresas caminan juntas, los resultados no tardan en llegar”.

Por su parte, Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, ha recalcado que el momento “histórico” que vive la comunidad en materia de inversiones “no sería posible sin quienes llevan décadas sosteniendo el pulso y el alma de esta tierra”. “Todos los que hoy han sido galardonados representan a la perfección lo que es el sector empresarial de Aragón: un tejido arraigado en sus orígenes, firme en su identidad y en sus principios. Un sector que se implica con el presente y responde con responsabilidad a los desafíos actuales, pero que también mantiene la mirada puesta en el futuro, decidido a trascender y a protagonizar el nuevo ecosistema económico y social que ya se está gestando”.

Congreso en el Auditorio

El acto de entrega de los galardones ha supuesto el pistoletazo de salida del XXIV Congreso de Directivos Cede, que congregará mañana jueves 27 de noviembre a líderes, directivos y empresarios del ámbito nacional e internacional en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor (Calle Eduardo Ibarra, 3).

Con el lema “Europa: del diagnóstico a la acción”, la edición de este año pondrá el foco en el papel que el Viejo Continente debe desempeñar en el nuevo escenario global. Gracias a los debates que se llevarán a cabo durante la jornada, se abordarán los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y las reformas necesarias para mantener su liderazgo económico, político y social.

El Congreso de Directivos Cede se ha posicionado ya como una cita ineludible para directivos y ejecutivos, convirtiéndose en el evento de referencia para la cúpula empresarial del país que congregará a más 1.600 directivos de todo el ámbito nacional.

Como viene siendo habitual, el XXIV Congreso de Directivos de Cede acogerá una nueva edición del programa ‘Talento en Crecimiento’ en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. En este espacio, 430 jóvenes tendrán la oportunidad de participar en un entorno de interacción y aprendizaje abierto y creativo, donde profesionales expertos de distintos ámbitos compartirán ideas y herramientas para acompañarlos en el camino que están iniciando.