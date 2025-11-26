La Navidad llega a Los Porches del Audiorama con una propuesta para toda la familia: "Un compromiso con la cultura y el comercio local"

Los Porches del Audiorama de Zaragoza se preparan para la Navidad. El centro comercial va a acoger una "amplia programación navideña, cultural y de ocio, destinada al público familiar" a partir del 29 de noviembre.

Ese sábado arrancará esta particular festividad navideña con la presentación del cómic Gatos de cementerio: veintisiete gatos y un perro, creado por Juanarete y Nerea Díez. Al día siguiente, el domingo 30 de noviembre, el centro comercial acogerá, por primera vez en sus instalaciones, el mercado literario Zaramarket Navidad, un encuentro que los amantes de los libros no se pueden perder. Después, los más pequeños de la casa podrán participar en el taller Pinta tu postal de Navidad.

La actividad será el viernes 12 de diciembre. Asimismo, el domingo 14 de diciembre arrancará el Mercado de Los Porches edición Navidad. Esta icónica cita tendrá también una nueva fecha el siguiente domingo 21 de diciembre. Para cerrar la programación durante las fiestas, no podrá faltar la música. El 19 de diciembre tendrá lugar un recital de villancicos con el Coro Ingenieros Aragón.

"Con esta completa programación, Los Porches del Audiorama refuerza su posición como punto de encuentro para el distrito", sostienen en una nota de prensa. En esta línea, Javier Cuevas, gerente del centro comercial, ha puesto en valor la apuesta del centro por potenciar su papel como espacio familiar, cultural y de ocio, fomentando el espíritu navideño de quienes se acercan hasta sus instalaciones.

“Intentamos que Los Porches del Audiorama sea un lugar donde las familias encuentren propuestas que les hagan disfrutar del espíritu navideño. Esta Navidad en Los Porches cuenta con literatura, música, talleres infantiles y mercados locales que reflejan nuestro compromiso con la cultura y el comercio local. Por ello, entre otras actividades, como una de las novedades de este año, hemos programado un recital de villancicos de la mano del Coro Ingenieros Aragón, que refleja perfectamente el espíritu navideño”, ha dicho.

La literatura como protagonista

Por primera vez, Los Porches del Audiorama acogerá en sus instalaciones Zaramarket Navidad, de la Asociación Zaraletras. La muestra literaria reunirá una programación repleta de actividades para toda la familia. A lo largo de la mañana, los asistentes podrán participar en el ‘Pasaporte Zaramarket’, escribir su carta dirigida a Papá Noel o a los Reyes Magos y visitar la exposición de los relatos finalistas del IV concurso ‘Érase una vez Zaraletras’. La jornada culminará con la entrega de premios, prevista para las 13:15 horas.

Asimismo, se han programado diferentes propuestas creativas. A las 10:30 horas se llevará a cabo un taller de elaboración de postales navideñas, mientras que a las 11:00 horas los más pequeños de la casa podrán participar en la actividad Pinta el póster de Jano. El mercado contará además con dos sesiones de cuentacuentos: a las 11:45 horas se presentará ‘Aventura en coche’ y, a las 12:30 horas, ‘Sofilú y Guillefú, aventuras mágicas’.

Por otro lado, los amantes de la ilustración, los cómics y los animales podrán asistir a la presentación del cómic ‘Gatos de cementerio: veintisiete gatos y un perro', creado por Juanarete y Nerea Díez, para conocer de primera mano la historia, los personajes y el proceso artístico de esta obra. El encuentro será el sábado 29 de noviembre a las 12:30 horas y estará conducido por Marta Martínez y Josema Carrasco. La jornada comenzará a las 11:00 horas con un taller de cómic abierto al público (plazas libres hasta completar aforo). Quienes adquieran el cómic durante la presentación colaborarán con la Asociación 4 Gatos y Tú, que realiza una importante labor de protección y cuidado de este animal en Zaragoza.

Taller creativo en familia

El viernes 12 de diciembre a las 18:00 horas, los niños podrán participar en un divertido taller en familia: Pinta tu postal de Navidad. El centro de La Romareda, junto a Hoja de Rota 80, invita a vivir una tarde llena de magia en el espacio creativo de Los Porches del Audiorama. La actividad es gratuita para todas la edades. Las inscripciones se abrirán próximamente a través de este enlace: Taller pinta tu postal de Navidad.

Recital de villancicos

El Coro Ingenieros Aragón ofrecerá el viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas un recital de villancicos. El concierto incluirá emblemáticos títulos de canciones navideñas, además de villancicos populares de otros países, así como también de procedencia aragonesa.

Esta tradicional muestra, organizada por la Asociación Hoja de Ruta 80 en colaboración con el centro comercial, es una cita obligada para el público del distrito en estas fechas. En esta ocasión, tendrán lugar dos ediciones especiales del Mercado de Los Porches. El encuentro reunirá a más de una veintena de expositores locales de artesanía y pequeño comercio, así como de diseño, moda y arte. Dos jornadas que suponen una oportunidad perfecta para que los visitantes encuentren el regalo más especial para sus seres queridos

La primera jornada se celebrará el 14 de diciembre. Los asistentes podrán participar en un taller creativo navideño de 11:00 a 13:00 horas y un intercambio de esquejes de 11:30 a 14:30 horas. Además, contará con la visita de la asociación Cuatro Patas Felices. La segunda jornada tendrá lugar el 21 de diciembre y acogerá una Quedada crochetera navideña con la creadora de contenido Mua Carmen de 11:00 a 14:00 horas. Asimismo, se celebrará un taller navideño de 11:00 a 12:00 horas y un intercambio de esquejes de 11:00 a 14:30 horas. La mañana contará con la visita de la asociación Lacasita Tricolor. Ambos domingos la muestra se desarrollará en horario de 10:30 a 14:30 horas.

Programación completa

29 de noviembre. Presentación del cómic ‘Gatos de cementerio: veintisiete gatos y un perro'

11:00 horas. Taller de cómic abierto al público. Hall interior del centro comercial. Plazas libres hasta completar aforo.

12:30 horas. Presentación oficial del cómic a cargo de Marta Martínez y Josema Carrasco.

30 de noviembre. Zaramarket Navidad

10:00 horas. Apertura Zaramarket Navidad. Pasillos del centro comercial.

Durante toda la mañana. Pasaporte Zaramarket / Escribe tu carta a Papá Noel o a los Reyes Magos / Exposición de relatos finalistas del IV Concurso ‘Érase una vez Zaraletras’

10:30 horas. Actividad Crea tu postal navideña.

11:00 horas. Actividad Pinta el póster de Jano.

11:45 horas. Cuentacuentos ‘Aventura en coche’.

12:30 horas. Cuentacuentos “Sofilú y Guillefú, aventuras mágicas’.

13:15 horas. Entrega de premios del IV Concurso ‘Érase una vez Zaraletras’

12 de diciembre. Taller creativo en familia

18:00 horas. Pinta tu postal de Navidad. Con Hoja de Ruta 80.

14 de diciembre. Mercado de Los Porches

10:30 horas. Apertura Mercado de Los Porches (hasta las 14:30 horas).

De 11:00 a 13:00 horas. Taller creativo navideño.

De 11:30 a 14:30 horas. Intercambio de esquejes.

19 de diciembre. Concierto de villancicos:

19:00 horas. Recital de villancicos con el Coro Ingenieros Aragón.

21 de diciembre. Mercado de Los Porches:

10:30 horas. Apertura Mercado de Los Porches (hasta las 14:30 horas).

De 11:00 a 14:00 horas. Quedada crochetera navideña con Mua Carmen.

De 11:00 a 12:00 horas. Taller navideño.

De 11 a 14:30 horas. Intercambio de esquejes.

El Mercado de Los Porches y Zaramarket Navidad tendrán lugar en los pasillos de Los Porches del Audiorama, situado en la plaza Emperador Carlos V nº8. Las actividades se desarrollarán en el hall interior del centro comercial.