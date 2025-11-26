Reparto gratuito de mascarillas en Zaragoza ante el incremento de los casos de gripe

Las paradas del tranvía y de los buses urbanos de Zaragoza han vivido este martes una imagen insólita con el reparto gratuito de mascarillas para prevenir los casos de la gripe, que esta semana van al alza y la enfermedad ya es epidemia en Aragón. Personal de Protección Civil y Voluntarios de Zaragoza han hecho entrega del material a primera hora de la mañana, momento en el que más demanda tiene el transporte público con ciudadanos de camino a los trabajos y a los centros educativos. También se ha procedido al reparto en los accesos a los principales hospitales de la capital.

Además, dado el contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido distribuir mascarillas también a los usuarios del Albergue Municipal, de la Casa de Amparo, de las Casas de Acogida y en los Centros de Convivencia para Mayores.

La acción se ha centrado en Zaragoza porque la evolución de la curva epidémica de gripe en la semana 47 de 2025 presenta resultados dispares en Aragón, ya que se ha superado el umbral epidémico en la provincia de Zaragoza y en el conjunto de Aragón, mientras que las provincias de Huesca y Teruel presentan una incidencia de gripe en aumento, pero aún muy inferior al umbral epidémico, establecido en 59,67 casos cada 100.000 habitantes.

La gripe se ha adelantado esta campaña en Aragón y lo ha hecho en más de un mes. La pasada temporada se registró el umbral de epidemia en el mes de enero, mientras que esta ha sucedido en la última semana de noviembre. Lo que sucede este año está en consonancia con lo que ocurren las comunidades Autónomas del norte de España y en otros países de Europa.

Ante este contexto, con cada vez más casos y con presión asistencial en las Urgencias de los hosptiales, este martes se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden por la cual desde el Gobierno de Aragón se establece "máxima recomendación" de uso de mascarilla por parte de los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados. En este sentido, la orden autoriza a las direcciones de los centros citados anteriormente a establecer como "obligatorio" el uso de las mascarillas "cuando se considere necesario" en función de su evaluación de riesgo, plan específico de actuación o plan de contingencia.

Para la ciudadanía en general, es recomendable el uso de la mascarilla "como medida de protección" en el acceso a los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas. "Se recuerda que no está recomendado el uso de mascarilla en menores de 6 años de edad", cita la orden.

La orden, que es temporal y estará supeditada a la evolución de la gripe, ya está en vigor en la provincia de Zaragoza, mientras que será de aplicación en las provincias de Huesca y Teruel cuando su incidencia de gripe sea superior a 59,67 casos cada 100.000 habitantes.

Además del uso de mascarilla, las autoridades sanitarias recuerdan que la mejor herramienta para prevenir la gripe es la vacunación. Por eso, este fin de semana se habilita la vacunación contra la gripe y el covid sin cita previa en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Tendrán lugar el sábado y el domingo, de 9:00 a 19:00 horas y están dirigidas a población diana.