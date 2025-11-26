El restaurante de Zaragoza donde podrás comer un original cachopo de pato: "Es una pasada"

Zaragoza se ha convertido en los últimos años en una ciudad con un montón de restaurantes donde el cachopo es la estrella de la carta. La popularidad que ha logrado este plato tradicional asturiano en la capital aragonesa se puede incluso comparar con el 'boom' de las hamburguesas postpandemia. Incluso es raro encontrar un local de comida en la ciudad donde no se cocine una versión 'made in' Zaragoza del cachopo.

Los restaurantes de toda Zaragoza se han volcado en elaborar cachopos de todo tipo, desde el tradicional a otras versiones más modernas que incluso les han permitido tener una repercusión a nivel nacional.

Por ejemplo, el Más Torres ganó el premio al Mejor Cachopo del Mundo 2024 gracias a un plato de cachopo con wagyu nacional relleno de jamón ibérico jabugo y queso. Un concurso donde también brilló este 2025 el Sr Cachopo. El restaurante zaragozano situado en la calle Andrés Piquer logró la plata mundial gracias a su elaboración con tapa de ternera Bazkalezku, queso ideazábal ahumado, picanha ultramadurada y pimientos del piquillo 'Catedral Navarra'.

Un clásico del Cachopo Fest

Actualmente, Zaragoza se encuentra inmersa en el Cachopo Fest, un festival gastronómico que se lleva realizando en los últimos años en la ciudad con la participación de más de 40 establecimientos. Uno de los cachopos más diferentes que se puede probar en esta edición del evento gastronómico se cocina en la bocatería Zipi Zape, un clásico de los concursos de Zaragoza.

Se trata del 'Cachopato', un cachopo relleno de pato guisado, foie, queso gorgonzola con salsa de mahonesa trufada y compota de manzana casera. Es un cachopo que puedes comerte solo si tienes estómago o si tienes menos hambre pedirlo para compartir. El precio de la estrella del Zipi Zape es de 24,50 euros.

"Nos pegó un subidón"

Víctor y Daniel López Gasca están al frente del restaurante del barrio de San José desde hace 14 años, pero su propuesta cambió por completo tras la pandemia cuando decidieron darse a conocer por redes sociales y presentarse a todos los concursos de comida de Zaragoza: hamburguesas, tapas, bocadillos, cachopos. Anteriormente, en este pequeño local solamente se podía comer menú, algo que actualmente también se puede hacer durante la semana siendo uno de los más económicos de la capital aragonesa.

"Participamos desde el primer día porque para la hostelería es una pasada, a nosotros nos pegó un subidón. Creo que es el mejor festival que hay. Invito a todo el mundo de Aragón a presentarse porque en nuestro caso estamos muy contentos con él", explican desde la gerencia del ZipiZape.