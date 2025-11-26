Zaragoza acogerá City.360: un evento pionero en España que reunirá a alcaldes y Administraciones Públicas

La I Feria de Alcaldes y Administraciones Públicas de gran formato a nivel nacional, City.360, un evento pionero en España se celebrará en Zaragoza en noviembre de 2026. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, acompañada del presidente de Feria Zaragoza, Jorge Villarroya, lugar en el que se desarrollará este encuentro pionero en España los días 18 y 19 de noviembre de 2026 y que nace con la vocación de convertirse en el gran foro nacional donde las administraciones van a tener a su alcance las necesidades de servicios que prestan a los ciudadanos.

Este evento de gran formato, avalado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunirá, por primera vez, en un mismo espacio a representantes de ayuntamientos de todos los niveles territoriales y a empresas proveedoras de servicios y equipamientos, generando un ecosistema único de colaboración público-privada. City.360 se configura como una plataforma integral destinada a ofrecer soluciones globales para la gestión eficaz de los recursos públicos, y permitirá a los responsables municipales y técnicos conocer, de primera mano, las últimas soluciones y novedades en materias como transporte, mobiliario urbano, energía y medio ambiente, seguridad y emergencias, urbanismo, cultura, educación y servicios sociales.

Los asistentes podrán participar en jornadas técnicas, charlas especializadas y espacios de networking que facilitarán el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas estratégicas, así como mantener reuniones con agenda cerrada con empresas líderes del sector, convirtiendo esta feria en un instrumento directo y práctico para el avance de los proyectos municipales.

Durante el acto de presentación Natalia Chueca ha destacado la dimensión transformadora de la iniciativa. "City.360 simboliza la manera en la que queremos construir las ciudades del futuro: de forma colaborativa, con visión global, con soluciones reales y con un diálogo constante entre quienes prestan los servicios y quienes los gestionan", ha indicado la alcaldesa.

La alcaldesa ha recordado también el papel estratégico de Zaragoza, afirmando que la ciudad ofrece una ubicación "privilegiada" que conecta al 60 por ciento de la población española y al 80 por ciento del PIB en un radio de apenas 350 kilómetros. "Somos una ciudad dinámica, innovadora y bien preparada para acoger este tipo de encuentros, y por eso queremos que Zaragoza sea, a partir de ahora, un punto de referencia para todas las ciudades de España".

Empresas líderes

Por su parte, el presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha explicado que los asistentes encontrarán un espacio único en el que empresas líderes expondrán soluciones orientadas a cubrir necesidades específicas de las instituciones públicas y ha destacado la presencia de ponentes de alto nivel que compartirán conocimientos, experiencias y casos de éxito capaces de generar un impacto real en la gestión pública.

También ha destacado que Feria de Zaragoza incorpora un formato orientado a resultados, con reuniones programadas y contenidos diseñados para aportar respuestas prácticas al día a día de las administraciones.

Varias de las empresas participantes en esta feria han coincidido en elogiar la "oportunidad" que ofrece City.360 durante una mesa redonda en el acto de presentación. El director general de ARPA, César Fernández, ha destacado que permitirá mostrar de cerca soluciones que ya están ayudando a los municipios en materia de emergencias y equipamientos, y que abre la puerta a detectar nuevas necesidades junto a responsables públicos. Por su parte, el director de Proyectos Estratégicos de Atenzia, Pablo Benítez, ha señalado que participar en un evento especializado en instituciones públicas supone una ventaja estratégica para adaptar mejor los servicios sociosanitarios a las demandas reales de la administración y fortalecer relaciones de confianza que pueden convertirse en colaboraciones de futuro.

Asimismo, el director de FCC Aragón Medioambiente, Roberto Ara, ha resaltado la importancia, especialmente, para los pequeños municipios de conocer servicios e innovaciones a implantar que también pueden estar a su alcance y no solo de las grandes ciudades.

City.360 se presenta como una propuesta diferente a otros encuentros del sector como Smart City Expo, Green Cities o Municipalia. Aunque todos ellos desempeñan un papel relevante, ninguno integra una visión transversal para todos los ayuntamientos de España ni ofrece un formato basado en agendas cerradas, intercambio directo de conocimiento y contenidos diseñados para la gestión cotidiana de los municipios. La ubicación de Zaragoza y el carácter integrador del proyecto lo sitúan como una feria única en el ámbito nacional.

Con esta iniciativa, Zaragoza refuerza su papel como capital del municipalismo del futuro. City.360 nace con la aspiración de consolidarse como un encuentro de referencia para todas las administraciones públicas del país. "Queremos que esta feria marque un antes y un después en la manera de entender la gestión pública y que Zaragoza sea el punto de partida de una nueva etapa para las ciudades españolas, más innovadoras, más conectadas y más preparadas para afrontar los retos del futuro", ha concluido la alcaldesa Chueca.