Bronca por las colonias felinas en Zaragoza: "La protección está sufriendo un deterioro progresivo"

La moción socialista para frenar el traslado de los gatos del Portillo hasta que se amplíe el refugio municipal de los Pinares de Venecia, finalmente rechazada, ha elevado el voltaje de un pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza con un enfrentamiento directo entre el público y los concejales de Vox.

Desde el PSOE han solicitado al consistorio suspender cualquier traslado de la colonia felina de El Portillo al refugio Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) o al espacio de El Guano hasta que dichos recursos se amplíen al tiempo que han requerido un informe técnico de la situación actual de la colonia de los Pinares de Venecia, el espacio que acoge a varios centenares de gatos recogidos en la ciudad, y constituir una comisión de seguimiento municipal encargada de supervisar la reubicación de las poblaciones de gatos.

El PSOE ha sostenido su posición en los testimonios de diferentes entidades de protección animal de la ciudad que han intervenido ante los concejales. Los portavoces animalistas han denunciado que los recursos municipales son insuficientes y creen que el traslado de más animales implica "aumentar el riesgo de hacinamiento" y el deterioro de las condiciones higiénico sanitarias existentes. “Nos mueve la empatía y sensibilidad por los animales”, ha dicho Ana Lacruz desde la plataforma de protección felina.

También se ha rechazado la actuación llevada a cabo por el ayuntamiento en el traslado y tratamiento de las distintas colonias felinas a raíz de las obras en el río Huerva. El concejal socialista Alfonso Gómez Gámez ha recordado que el tejido social "demanda el cuidado de los animales", a pesar de que de los programas municipales están sufriendo "un deterioro progresivo" que les obliga a destinar dinero particular al mantenimiento de las colonias en la capital aragonesa.

Una observación a la que se ha sumado ZeC. La concejala Elena Tomás ha pedido, además, que el próximo presupuesto dote adecuadamente las políticas de protección animal. "No es de recibo que las voluntarias tengan que pagar el pienso de las colonias felinas", ha manifestado, criticando que se financie a su vez "la tortura animal" financiando, por ejemplo, a la escuela de tauromaquia Mar de Nubes.

Los ánimos en el pleno, en el que se han escuchado duras intervenciones por parte de las entidades animalistas, se han caldeado con la intervención del concejal de Vox. David Flores ha incidido ante las peticiones de las protectoras en que se tiene que respetar "la naturaleza de los animales". Y ha recordado que los felinos son "depredadores" que pueden sufrir trastornos si se abusa de la alimentación humana, señalando igualmente que el entorno urbano "no es el más adecuado" para un animal en libertad, pues no pueden desarrollar sus propios instintos naturales. También ha considerado que la colonia de El Guano se encuentra en buenas condiciones, según un informe del colegio de Veterinarios, algo que ha motivado los gritos de descontento de los animalistas ante los que se ha encarado el propio concejal.

Desde el equipo de gobierno municipal, la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha defendido el buen funcionamiento de la colonia precisando que su límite teórico es de 350 gatos, que está lejos de estar lleno, pues en este momento se calcula la presencia de unos 240 animales. Ha rechazado igualmente que existan denuncias contra El Guano, defendiendo que los animales muestran buena salud física y que desde el 17 de febrero del 25 está considerado como un núcleo zoológico.

Gaudes ha explicado que la colonia del Huerva C10 se movió "bajo el control y supervisión de los veterinarios municipales" y ha indicado que por las obras no se han producido traslados masivos. También ha sido muy dura con la bancada socialista al considerar que la pancarta de la protección animal esgrimida en el pleno "busca blanquear" la situación interna dentro de la formación. Gómez Gámez por su parte ha calificado de "cortina de humo" el relato de la alcaldía. "Los representantes de las protectoras no se inventan una realidad, explican la situación que viven todos los días", ha dicho.