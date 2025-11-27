Chueca redobla la presión contra Gómez Gámez en el pleno de Zaragoza: "El que calla otorga"

La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García ha tenido un fuerte protagonismo en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de este jueves. A través de una moción popular pidiendo nuevamente una "condena la corrupción", el equipo de la alcaldesa Natalia Chueca ha lamentado profundamente "el perjuicio institucional que está causando a esta corporación la aparición del concejal socialista Alfonso Gómez Gámez en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en relación con la trama Abalos-Koldo-Santos Cerdán, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones municipales". Una petición que llega tras la restitución del socialista como portavoz adjunto.

La alcaldesa ha citado "las grandes dudas" que pesan sobre su figura al señalar que el nombre del concejal vuelve a aparecer en relación con valoraciones internas de la presunta trama sobre la capacidad de determinados cargos para facilitar procedimientos administrativos vinculados con Mina Muga. Un aspecto ante el que el propio Gómez Gámez se ha negado a dar explicaciones. “Si tengo que dar alguna explicación la daré cuando yo lo considere adecuado si no se me acusa de nada”, ha expresado al considerar que no pesa ninguna acusación firme sobre su figura. "No voy a entrar en una trampa dialéctica", ha explicado.

Chueca no se ha quedado convencida con esta argumentación y le ha reprochado que ha perdido "una oportunidad maravillosa de explicar a los zaragozanos" las razones por las que el nombre del socialista aparece vinculado a la trama. “Creo que el que calla otorga y los silencios dicen más que las palabras”, ha llegado a decir.

Por su parte, la portavoz socialista, Lola Ranera, ha recordado que los expedientes sobre Mina Muga se han firmado por diferentes cargos en diferentes administraciones. Además ha criticado que desde el PP pidan conocer "de manera íntegra el expediente completo" instruido por el Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE en relación con el concejal al entender que eso supondría incurrir en un delito de revelación de secretos.

El concejal popular Víctor Serrano ha sido el encargado de defender una moción en la que ha recordado que la publicación de los audios de la trama Koldo motivó que en junio de 2025 el PSOE abriera un expediente informativo y que el propio concejal solicitara apartarse voluntariamente de su cargo de portavoz adjunto. Posteriormente, en septiembre de 2025, el comité federal del PSOE acordó el cierre del expediente y su restitución como militante, lo que derivó en su reincorporación como portavoz adjunto en el pleno municipal celebrado en octubre.

"Gato encerrado"

Sin embargo, Serrano ha reprochado que esta decisión se adoptó sin que se haya hecho público el contenido del citado expediente ni la documentación que fundamentó la exoneración interna. "Tal falta de transparencia resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que, según el último informe de la UCO difundido en noviembre de 2025, el nombre del concejal vuelve a estar presente", ha señalado al ironizar con una intervención previa de Gómez Gámez en relación a las colonias felinas. "El gato encerrado es la portavocía adjunta del PSOE", ha indicado.

Ranera ha defendido el cargo de Gómez Gámez explicando que el PSOE condena la corrupción "actuando en menos de 24 horas" al tener "tolerancia cero” con las tramas. “No sé cómo actúa el PP en materia de corrupción, pero aún no sabemos quién es Eme Punto Rajoy”, ha replicado.

Serrano ha considerado que la intervención tomaba "por tontos a los zaragozanos” al señalar que es algo "inusual" que un director general emitiera “una especie de certificado” en relación con el proceso de Mina Muga, según se ha conocido en los informes de la UCO. La intervención por alusiones del propio Gómez Gámez ha incidido en que no está procesado en ninguna instancia. "Yo quiero saber si me está acusando de algún delito o solo está vertiendo por su boca insinuaciones e insidias”, la ha reprochado.