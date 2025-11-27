Un conductor es detenido en Zaragoza por circular a 113 km/h en una vía limitada a 30 km/h

Hay muchos conductores que están acostumbrados a conducir por encima del límite de velocidad. La gran mayoría de las calles de Zaragoza están limitadas a 30 kilómetros por hora mientras que en las avenidas, cinturones y otras vías con más de un carril por sentido se puede circular a 50. A pesar de que todo el mundo conoce cuáles son los límites de velocidad, siempre existe algún conductor que es 'cazado' por un radar duplicando o incluso triplicando la velocidad establecida.

El último caso se dio este pasado miércoles a las afueras de Zaragoza cuando un radar 'pilló' a un conductor circulando con un turismo a 113 kilómetros por hora en la carretera Zorongo de Zaragoza limitada a 30 km/hora. La Policía Local ha dado a conocer esta infracción vial cometida por un conductor de 38 años quien fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial.

Otros dos casos

La Policía Local también ha tenido que intervenir en otros dos delitos al volante en las últimas horas en Zaragoza. El primero tuvo lugar en la avenida Salvador Allende en el Rabal. El turismo conducido por J.P.A.B de 45 años de edad fue parado por una patrulla por tener la ITV caducada. Los agentes comprobaron que el conductor carecer de permiso de conducción al no haberlo obtenido nunca por lo que se le detiene y se le pone en libertad tras ser citado para juicio rápido. El vehículo es inmovilizado, quedando a disposición judicial.

Horas más tarde, la Policía Local mandó para a un turismo conducido por Y.O.K de tan solo 21 años de edad después de observar cómo se había saltado un semáforo en rojo. Al comprobar su permiso de conducir con la central de operaciones, los agentes verifican que el conductor nunca se había sacado el carnet, citándolo para juicio rápido y el acusado puesto en libertad. El vehículo ha sido puesto a disposición judicial.