La crisis del PSOE tras los ceses de Royo llega al pleno en Zaragoza: "Por la calle nadie me para a preguntarme por cómo reorganizo el partido"

La crisis en la que está inmerso el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha llegado este jueves al salón de plenos. Lo ha hecho al principio, cuando se ha dado cuenta de los nuevos nombramientos que han desencadenado el nuevo episodio interno, y que supodrán la salida de Horacio Royo, uno de los ediles socialistas con más peso, de la portavocía de Urbanismo, en un cambio de cromos con Ros Cihuelo, hasta ahora en Presidencia. Además, también se ha certificado su salida de Zaragoza Vivienda y su entrada en Zaragoza Deporte, aunque la puntilla la ha puesto su relegación al frente de la Junta del Distrito del Rabal, que presidía Royo y que, desde este jueves, ya está en manos de la portavoz, Lola Ranera.

Se trata de tres decretos de Alcaldía independientes que, por lo general, suelen pasar desapercibidos y sin debate. Pero el PP ha aprovechado para meter el dedo en la llaga y exigir explicaciones a Ranera. Su portavoz, Ángel Lorén, le ha recriminado su "falta de coherencia", en un mensaje que nuevamente se ha llevado al territorio nacional y a las críticas a Pedro Sánchez. Ranera, por su parte, ha ironizado espetando a Lorén que iban a "tener que nombrarlo cronista del PSOE".

Ya en harina, la líder municipal del PSOE ha afeado tanto al PP como a Vox que emitiesen comunicados tras una decisión que, recuerda, es "interna" y también se ha vivido en ambos partidos de la derecha. "A mí la gente no me para por la calle para preguntarme cómo reorganizo el partido, que además estoy en mi derecho. Tampoco me paran para preguntarme por los cambios de Vox en Urbanismo, por el cese de Miguel Ángel García Muro como concejal delegado de Movilidad o por la salida de Víctor Serrano de la sociedad Nueva Romareda", ha contraatacado Ranera.

En un punto y seguido, la socialista ha asegurado que "por lo que sí le paran" es para "criticar las frecuencias del bus el estado de los carriles bici o la privatización que amenaza la sanidad y la educación". Ranera ha espetado a la bancada de la derecha que "están obsesionados con el PSOE y con Sánchez" y que "solo faltaría que el PSOE no se pueda reorganizar, como hizo el PP a nivel nacional cuando cambió a Cuca Gamarra por Miguel Tellado". "Que les quede muy claro, los diez concejales de esta bancada representamos a un colectivo que se lama Partido Socialista. Dejen de cuestionarnos internamente", ha concluido.

El concejal socialista Horacio Royo, este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Jaime Galindo

En su dúplica, Lorén ha insistido en que "sí le preguntarán por Aldama, Koldo, Ábalos, el fiscal o Begoña". "No decimos que no tenga derecho, y además sus decisiones nos favorecen, pero tiene que explicarlas", ha aseverado el popular, antes de recordar que el cesde de Royo al frente del Rabal (donde previamente perdió las primarias internas contra un asesor municipal, Eduardo Cariñena) ha provocado "una crisis sin precedentes en un distrito que se supone que es suyo". "Solo he hecho una crónica de su historia política reciente, pero podría haberla ampliado", ha sentenciado.

ZeC, que ha votado que sí a los cambios (PP y Vox se han abstenido), ha preferido no dar su opinión en el debate, mientras que desde Vox, su portavoz Julio Calvo ha optado por un tono más conciliador. "No vamos a pedirle explicaciones porque no nos corresponde, es una decisión interna como las que hemos tomado nosotros", ha comenzado, aunque sí ha dejado una pullita final: "Hay personas valiosas en su grupo, pero lamentablemente son pocas y las están arrinconando. Nos beneficia como rivales políticos, pero es una tragedia para la institución".