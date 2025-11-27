La Diputación de Zaragoza invierte cerca de 800.000 euros en más equipamiento para sus bomberos

La Diputación de Zaragoza ha completado la incorporación de nuevos vehículos y equipamientos al Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) con una inversión de casi 800.000 euros.

Las adquisiciones incluyen una autobomba forestal pesada, seis vehículos para transporte de personal, ocho colchones neumáticos de salvamento, nueve puertas seccionables y un compresor para recargar bombonas de aire, que se distribuirán entre los ocho parques de la provincia, según ha informado la institución provincial.

El diputado delegado del SPEI, Alfredo Zaldívar, ha subrayado que esta renovación permite "mejorar la calidad del servicio y modernizar los equipos" con los que trabajan los bomberos provinciales.

Zaldívar ha destacado que la mejora tecnológica "es una garantía de seguridad tanto para la ciudadanía como para los propios profesionales que, día tras día, se enfrentan a situaciones complejas y de riesgo".

Entre las principales adquisiciones destaca la autobomba forestal pesada, adjudicada a Incipresa por 344.729 euros, que cuenta con 290 CV de potencia y se destinará al parque de La Almunia.

Los seis vehículos de transporte, adjudicados a Artal Vehículos Zaragoza por 293.800 euros, incluyen cuatro pick-up 4x4 para los parques de Ejea, Caspe, Cariñena y Tarazona, además de dos furgonetas Combi para Ejea y Caspe.

El SPEI también ha incorporado ocho colchones neumáticos de salvamento, uno para cada parque provincial, por un importe de 70.506 euros.

Además, se han instalado nueve puertas seccionables en el parque de Ejea con un presupuesto de 60.000 euros, donde también se ha colocado un compresor para recargar bombonas de aire valorado en 30.000 euros.

El diputado ha adelantado que el próximo año se sumarán tres bombas urbanas pesadas a estas adquisiciones, confirmando la apuesta de la DPZ por un servicio público "más fuerte, más seguro y mejor preparado" para proteger a toda la provincia.