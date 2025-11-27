La FIFA visitará Zaragoza a principios de 2026 para estudiar sus avances como sede mundialista

Si el pasado 11 de noviembre fue Eduard Dervishaj, nuevo director de Relaciones Institucionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y persona de la total confianza del presidente Rafael Louzán, quien visitó Zaragoza para seguir avanzando de cara al Mundial 2030, la próxima visita institucional correrá a cargo de la FIFA, el máximo organismo del fútbol internacional y organizador del evento, que estará en la ciudad a principios de 2026. Así aparece reflejado en el nuevo cronograma que la federación radicada en Suiza ha trasladado a las sedes que fueron preseleccionadas para albergar la cita más importante del deporte rey a nivel de selecciones.

En ese sentido, cabe recordar que, pese a que Zaragoza es una de las once sedes españolas (en total hay 20, que completan seis de Marruecos y tres de Portugal) que tienen confirmada su designación, la sede no será oficial, mínimo, hasta que acabe el próximo Mundial, que se celebra en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta entonces, todo puede pasar. Tanto es así que ha habido cambios en las sedes para el torneo del próximo año hasta hace tan solo unos meses.

De hecho, ya ha habido una ciudad española que se ha caído de la terna: Málaga. El motivo fue que no podían garantizar un calendario para ejecutar la reforma de La Rosaleda, pese a que estudió alternativas muy similares a la que se ha llevado a cabo en Zaragoza. Y es que en los planes de la capital malacitana estaba que el Málaga CF se mudase temporalmente, como ha hecho el Real Zaragoza, a un campo modular que ya tenía incluso ubicación, pero esa opción se desechó por varios problemas logísticos.

La Coruña e incluso el Metropolitano de Madrid también podrían caerse, por distintos motivos, y Valencia y Vigo están a la espera. En cualquier caso, este pasado miércoles se celebró un encuentro virtual al que asistieron representantes de todas las ciudades (y estadios) preseleccionadas hasta ahora, ya sin Málaga. Por parte de la capital aragonesa, estuvo presente el concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno municipal de Natalia Chueca, Víctor Serrano.

"La interlocución directa se hará entre las sedes candidatas y la propia FIFA", ha explicado Serrano, quien ha reseñado que, tras esa visita de la FIFA a Zaragoza durante el primer trimestre de 2026, se producirá un pequeño impasse hasta la conclusión del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por tanto, será a partir de la segunda mitad del próximo curso cuando la cita que albergarán España, Marruecos y Portugal en 2030 cogerá velocidad de crucero y terminará de perfilar tanto los estadios que albergarán los partidos como otras cuestiones: subsedes (sin Huesca) o el escenario de la final, al que optan el Bernabéu, el Camp Nou y el Stade Hassan II de Casablanca.

Zaragoza, bien posicionada

Con todo, por el momento la posición de Zaragoza está bien amarrada. El buen ritmo de las obras de La Romareda hace que el estadio, si se cumplen las previsiones, esté ya concluido mediado el 2027. E incluso si hay algún retraso, esa mudanza al Parking Norte, donde el Real Zaragoza puede permanecer por contraro hasta 2030, permitirá resolverlo, ya que el nuevo campo de fútbol debe estar listo en 2029, un año antes del Mundial.

Visita de la FIFA y la RFEF a La Romareda en septiembre de 2024. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En el encuentro de esta semana, la FIFA trasladó los distintos requisitos que van a seguir pidiendo a las ciudades y a los estadios y que, hasta ahora, Zaragoza ha cumplido puntualmente. "No se trata solo de fútbol, porque celebrar esta cita internacional supondrá un retorno económico para la ciudad que se estima superior a los 350 millones de euros entre el gasto directo de visitantes, equipos y organización en sectores como la hostelería, el comercio y los serviciosdurante el evento", ha señalado Serrano.

Cabe recordar que la nueva Romareda (Ibercaja Romareda por razones de patrocinio), cuando esté concluida, tendrá una capacidad que superará los 43.000 espectadores, cuando el mínimo de la FIFA está en 40.000 para este tipo de torneos. En estos momentos, ya se intuyen las gradas del Gol Sur, la más avanzada, y las bases de la tribuna Este (la que da al Servet) y del Gol Norte.

Según las previsiones actuales, Zaragoza podría albergar partidos hasta octavos de final, un máximo de cinco, teniendo en cuenta que desde la inclusión de 48 selecciones a partir de 2026 en los mundiales (hasta ahora iban 32) añade una ronda extra, los dieciseisavos de final. Y también conviene recordar que, además de España, Portugal y Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay acogerán tres partidos inaugurales (la Conmebol quiere que sean más), lo que perjudicaría a los potenciales encuentros que podría albergar la capital aragonesa.