La mejor tapa de Zaragoza está en juego: 25 bares pasan a la final

La XXX Edición del Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia, el más antiguo de España, ya tiene finalistas. Un jurado de estrellas michelín presidido por María José Meda, Chef del Batán de Tramacastilla (Teruel); integrado además por Eduardo Salanova, Chef del Restaurante Canfranc Express (Jaca – Huesca); Carmelo Bosque, Chef del Restaurante Lillas Pastia (Huesca); Toño Rodriguez, Chef de la Era de los Nogales (Sardas – Huesca); Marisa Barberán, Chef del Restaurante la Prensa (Zaragoza); y Sofía Sanz, Jefa de Sala del Restaurante Gente Rara (Zaragoza); seleccionará a las tres mejores tapas de Zaragoza y Provincia en un evento abierto al público, en el que se instalarán diferentes estands de patrocinadores y marcas colaboradoras, que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Espacio Aura a partir de las 10:30 horas.

Han sido once días de Concurso en los que han participado ciento cincuenta y tres establecimientos, de los cuales cincuenta y nueve llegaron a la semifinal que se ha celebrado lunes, martes y miércoles de esta semana en el Centro de Formación de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

Los establecimientos finalistas que competirán por obtener el título de mejor tapa de Zaragoza y Provincia 2025, o de alguna de las diferentes menciones de premios, son los siguientes:

Tapas finalistas

TABERNA LA MARTINGALA con “La martingala en velero” (ZARAGOZA)

BASHO CAFÉ con “El Guirlachico” (ZARAGOZA)

VÉRTICO con “Ssam de Panceta Ibérica” (ZARAGOZA)

BONHOMIA GASTROBAR con “Secreto Aragonés” (ZARAGOZA)

BIRABOLA con “El mañolito” (ZARAGOZA)

GASTROBAR TONIK con “¿Y ahora qué hago con las galeras? (ZARAGOZA)

EL BOSQUE DE BRUBA con “Cachopo Teryhuerta” (ZARAGOZA)

CERVECERÍA NAVARRO 3 con “Tradición y rebeldía” (ZARAGOZA)

ENVERO GASTRO WINE con “Mil hojas de Ternasco” (ZARAGOZA)

LA PETACA con “Gougère taurino con aire marino” (ZARAGOZA)

POME con “Txuvaca” (ZARAGOZA)

CASA NOGARA con “Bombón Otoñal” (ZARAGOZA)

LA FLOR DE LIS con “La jota” (ZARAGOZA)

FLASH ALAGÓN con “Frisel” (ALAGÓN)

HOTEL GLOBALES CASTILLO DE AYUD con “Panni puri relleno de berenjena asada, tomate seco y tartar de trucha del río Piedra” (CALATAYUD)

LA CAVA con “Taconasco” (ZARAGOZA)

OISI DON GOURMET con “La detenida” (ZARAGOZA)

EL AMBIGÚ con “Bocado Salvaje” (ZARAGOZA)

MESÓN LOS CÁNTAROS con “Vieira Ibérica” (ZARAGOZA)

LA GRILLERA con “Pepito de cristal” (ZARAGOZA)

Finalistas Banderilla

LA BARRICA DE NAO con “La Gilda es una caña” (ZARAGOZA)

RESTAURANTE EL BURGOLÉS con “Gilda especial de la casa” (EL BURGO DE EBRO)

CAFÉ CENTRAL con “Gilda Negra” (ZARAGOZA)

ESIXTO con “Rosa” (ZARAGOZA)

LA TÍPICA TASCA con “El típico matrimonio” (ZARAGOZA)