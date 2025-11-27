Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paseo de Independencia de Zaragoza se cortará al tráfico este sábado por el encendido de Navidad

La previsible afluencia de peatones también obligará a cerrar temporalmente el puente de Piedra y la calle don Jaime

El tráfico de vehículos por el paseo de Independencia de Zaragoza se suspenderá este sábado entre las 16.30 y las 20 horas, aproximadamente, debido al encendido de las luces navideñas, por lo que el tranvía realizará el servicio en bucles y se desviarán las líneas de autobús 21, 22, 28, 32, 35, 36 y 39.

"La previsible gran afluencia de personas a pie al acto de encendido, que se celebra este año en la plaza de España, también aconseja el cierre temporal del puente de Piedra y de la calle don Jaime para garantizar la seguridad peatonal en este entorno", según han informado este jueves desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los desvíos del servicio de autobús serán los habituales en estos casos, utilizando el puente del Pilar (puente de Hierro), mientras que en el tranvía el servicio se prestará en bucles desde Avenida de la Academia a César Augusto y desde Mago de Oz a Gran Vía, también desde las 16.30 horas.

Además, la coincidencia con la convocatoria de una manifestación hace necesario, según las fuentes, cortar el tráfico del tranvía entre la Gran Vía y Romareda, por lo que en algún tramo horario este medio de transporte sólo llegará hasta la parada de Romareda.

La información de estas afecciones se publicará en la web de Los Tranvías de Zaragoza.

Chueca redobla la presión contra Gómez Gámez en el pleno de Zaragoza: "El que calla otorga"

La FIFA visitará Zaragoza a principios de 2026 para estudiar sus avances como sede mundialista

El paseo de Independencia de Zaragoza se cortará al tráfico este sábado por el encendido de Navidad

Bronca por las colonias felinas en Zaragoza: "La protección está sufriendo un deterioro progresivo"

Tarazona continúa las negociaciones con Therpasa para el alquiler de su cochera de autobuses

La crisis del PSOE tras los ceses de Royo llega al pleno en Zaragoza: "Por la calle nadie me para a preguntarme por cómo reorganizo el partido"

El acusado de dos asesinatos en la calle Boggiero: "Mi mujer me engañó con otro y no le di más que una bofetada"

La Diputación de Zaragoza invierte cerca de 800.000 euros en más equipamiento para sus bomberos

