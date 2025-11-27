El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: "Cercanos, amables y simpáticos"

Juan del Val, ganador del Premio Planeta, está de gira por España junto a Ángela Bazas, finalista del mismo galardón. Los dos autores estuvieron este miércoles de visita en Zaragoza realizando varias entrevistas en los medios de comunicación. Justo después de visitar la redacción de El Periódico de Aragón, los dos escritores eligieron un popular restaurante de la capital aragonesa para reponer fuerzas.

El colaborador de El Hormiguero, ganador del Premio Planeta con su obra 'Vera, una historia de amor', disfrutó de la calidad gastronómica de El Palomeque, un clásico de la capital aragonesa especializado en cocina actual y de mercado con pinceladas de vanguardia. Ha sido el propio establecimiento zaragozano quien ha publicado una foto en redes sociales junto a Juan del Val y Ángela Banzas.

"Hoy hemos tenido una visita muy especial. Juan del Val, Premio Planeta 2025, y Ángela Banzas, finalista de este último certamen han venido a disfrutar de nuestra gastronomía. 'Vera, una historia de amor' y 'Cuando el viento hable', dos éxitos rotundos de ventas y una gira de firmas que no para. Cercanos, amables y simpáticos. ¡Gracias por la visita y por el aprecio por nuestra cocina!", se puede leer en el post del restaurante que no ha querido desvelar los platos degustados por la triunfal pareja literata.

Qué comer en El Palomeque

El Palomeque cuenta con una variada carta con hasta 48 especialidades donde destaca el steak tartar de solomillo de ternera, el jamón ibeérico de bellota Joselito, el surtido de quesos con Radiquero. También se pueden consumir las 'Delicias Palomeque' o las infalibres salmueras del Cantábrico con hielo pilé y limón para el vermú.

Después de visitar El Palomeque, Juan del Val y Ángela Bouzas firmaron ejemplares en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza. El tertuliano del programa de Pablo Motos, que ganó 1.000.000 de euros por el Premio Planeta, habló largo y tendido de su novela exitosa 'Vera, una historia de amor'. La protagonista, Vera, ha vivido durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués, pero después de separarse a los 45 años empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido.