Los vecinos de Las Fuentes alegan contra el nuevo bosque urbano de la orla este de Zaragoza: "No nos soluciona nada"

El proyecto de la Olmeda de Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes, no termina de convencer a los vecinos. El Ayuntamiento de Zaragoza va a invertir en torno a un millón de euros para la segunda fase del proyecto, que incluirá un anfiteatro y 1.300 nuevos árboles y arbustos. En cambio, desde la asociación vecinal Cívitas han elaborado un informe para alegar ante algunas deficiencias que han detectado en el mismo. Reseñan que no buscan "bloquearlo, sino mejorarlo".

Su presidente, Laureano Garín, añade además que en Las Fuentes "lo que faltan son viviendas", debido a un barrio cada vez más "envejecido" y "sin equipamientos" debido a los cambios censales en los distritos de la ciudad. Ya en materia, el documento que han hecho llegar al consistorio, de 25 páginas, destaca tanto los puntos fuertes del proyecto como sus debilidades.

En ese sentido, subrayan la "escasa referencia" al contexto social del barrio. "Es muy técnico, pero no explica cómo se gestionarán las dinámicas sociales actales", reseñan. El mantenimiento es el segundo pero: "La instalación de estanques, nebulizadores, césped ornamental y plantaciones densas puede ser costosa y compleja de mantener a medio plazo si no hay un plan realista", afirman.

Por otra parte, destacan que "no hay una propuesta clara de conexión con el resto del barrio", más allá de la "regulación de accesos rodados". También critican que "no se analiza si esta gran operación paisajística podría generar desplazamientos de usos actuales, conflictos vecinales o cambios no deseados en el entorno". Asimismo, piden más "participación ciudadana" en un proyecto que ven "bastante cerrado". Y, en última instancia, aseveran que "no se menciona la gestión futura del parque".

Garín incide además en que el anfiteatro "tampoco convence" a los vecinos y, de vuelta a la reclamación de las viviendas, subraya que en las más de 7 hectáreas que se van a recuperar podrían incluirse cientos. "Hemos vivido ya dos éxodos al Actur y a Valdespartera y vamos camino de otro a Arcosur", sentencia al respecto.

Entre los pros, los vecinos sí reconocen que "se percibe una intención clara de recuperar un espacio marginal para uso ciudadano activo" y otras cuestiones como la "necesidad de eliminar especies invasoras" o las "medidas técnicas detalladas para la accesibilidad, el riego sostenible o las especies vegetales". Aunque el presidente de la asociación concluye que el proyecto actual, en esencia, "no nos soluciona nada".