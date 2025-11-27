Zaragoza mueve ficha y activa un plan para captar nuevas rutas aéreas tras el recorte de Ryanair

El aeropuerto de Zaragoza busca inquilinos. Después del tijeretazo de Ryanair, que se cargó los destinos a París, Fez y Santiago, el aeródromo de la capital aragonesa ha perdido un importante número de plazas, más de 70.000, así que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se han puesto a trabajar para tratar de recuperar vuelos, conseguir nuevas rutas y retomar las negociaciones con la compañía 'low cost' para lograr una base permanente en la ciudad.

Aunque la competencia es del Gobierno de Aragón, el consistorio ha encargado a la Universidad de Zaragoza que realice un estudio sobre las posibilidades que tiene la capital de mejorar su conectividad aérea y, lo que es más importante, sobre las rutas que podrían resultar más factibles y exitosas. Con este contrato, que asciende a 14.520 euros, la universidad deberá poner sobre la mesa las fortalezas y debilidades de la ciudad para buscar nuevos mercados y conexiones tanto nacionales como internacionales.

Según argumentan desde la casa consistorial, esta adjudicación se realiza de forma directa "debido a la sólida trayectoria investigadora de la universidad, su conocimiento profundo del territorio y la presencia de grupos especializados en transporte, logística y planificación territorial". Además de realizar un estudio de mercado y analizar las medidas adoptadas en otras ciudades y su sistematización para que pueda utilizarlas como guía el ayuntamiento zaragozano, el trabajo dará respuesta para la elaboración de pliegos, bases, cláusulas administrativas y prescripciones técnicas relativas a esta materia.

No es nuevo que la DGA y el ayuntamiento estén buscando nuevas conexiones pero tras el recorte de Ryanair urge todavía más. Para hacerse una idea de lo importantes que eran las rutas de París, Santiago y Fez solo hay que mirar los números. El año pasado, estos tres destinos movieron más de 90.000 viajeros en el aeropuerto de Zaragoza, que cerró con 694.237 usuarios movilizados, una cifra que difícilmente podrá alcanzarse este año tras el recorte de conexiones, pese a que la capacidad ronda los 1,5 millones de pasajeros.

Aunque el de Zaragoza no fue el peor parado, la decisión del gigante 'low cost' de reducir su presencia en los aeropuertos regionales tiene un añadido, y es que acabó de un plumazo con una negociación que llevaba tiempo gestándose entre el Gobierno de Aragón y la compañía irlandesa para traer una base permanente que le garantizase más y nuevas conexiones.

El Gobierno de Aragón se ha marcado un ambicioso objetivo, crecer hasta el millón de viajeros, un 40% más que el año pasado. Para conseguirlo es necesario ganar nuevas conexiones y para atraer a nuevas empresas es necesario mejorar los contratos de promoción turística. Actualmente solo el Ejecutivo aragonés tiene una partida presupuestaria de 2,5 millones para este fin y confía en que el consistorio recupere esta inversión después de que cerrase el grifo en 2013. Al menos, ha mostrado su intención.