Abre en Zaragoza un nuevo local que trae la "auténtica tradición" de las frites belgas

Zaragoza da la bienvenida a El Belga, el local que ofrece "las auténticas frites belgas" y que abre sus puertas en calle Alfonso. Este innovador concepto gastronómico llega para "revolucionar" la forma en que entendemos un producto universal: las patatas fritas.

El Belga no es un fast food más. Es una experiencia sensorial que conecta Zaragoza con Bruselas a través de un producto que forma parte del patrimonio culinario belga. Detrás de este proyecto hay una pareja mitad española, mitad belga, que conoce bien ambas culturas gastronómicas. Su objetivo es recrear esa sensación de estar de viaje, ese momento en que se prueba algo verdaderamente especial. Para ellos, traer esta tradición belga a Zaragoza "significa ofrecer un pedacito de esa experiencia a toda la ciudad, porque quien visita Bélgica no puede irse sin probar sus legendarias frites".

Lo que distingue a las patatas fritas belgas de cualquier otra es su meticulosa preparación. En El Belga, cada patata se selecciona cuidadosamente y se corta de forma irregular cada mañana, con un grosor de 14 milímetros —el espesor perfecto para lograr la textura ideal.

El secreto reside en la doble fritura tradicional: primero, las patatas se fríen durante seis minutos en grasa de ternera importada directamente desde Bélgica. Después, cuando el cliente hace su pedido, se someten a una segunda fritura de minuto y medio que garantiza ese exterior crujiente e irresistible y ese interior cremoso que las hace únicas. El resultado es una patata frita que no se parece a nada de lo que se puede encontrar en restaurantes o cadenas de comida rápida convencionales.

Los impulsores de El Belga tienen claro su objetivo: cambiar la percepción de las patatas fritas. Nadie va a un restaurante pensando específicamente en comer patatas porque normalmente son solo un acompañamiento sin importancia. En El Belga, la patata frita es la protagonista absoluta, y los clientes van a descubrir por primera vez lo que significa una auténtica patata belga bien hecha.

Otro de los elementos distintivos de El Belga es su selección de 9 salsas artesanales, que incluyen tanto las clásicas belgas como propuestas innovadoras: mayonesa, ali oli, cóctel, andalouse (nivel 1 de picante), samurái (nivel 3 de picante), ketchup, brasil y tártara, además de la emblemática salsa americana (nivel 2 de picante).

Las salsas, al igual que las carnes que complementan el menú, se importan directamente desde Bélgica para garantizar la autenticidad del sabor. Los conos de patatas están especialmente diseñados para facilitar el uso de las salsas, permitiendo que cada bocado sea perfecto.