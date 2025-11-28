Alegría, sobre la crisis del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Los cambios entran dentro de la normalidad"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha valorado este viernes la compleja situación del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tras una reestructuración, en la que se ha desplazado a Horacio Royo a un plano secundario después de perder el liderazgo en el distrito de El Rabal, la brecha interna entre los socialistas que ejercen la oposición a Natalia Chueca sigue supurando. Alegría, líder del PSOE Aragón desde finales del año pasado, ha asegurado que los cambios entran "dentro de la normalidad" de cualquier grupo político, restando importancia a una situación en la que han intentado ahondar PP y Vox en los últimos plenos municipales.

"Lo que tenemos que hacer es labor de oposición constructiva", ha resumido Alegría, que ha mantenido que la misión del equipo que lidera Lola Ranera es "ganar las próximas elecciones municipales". No será hasta 2027 cuando los zaragozanos tengan que volver a elegir a su alcalde, algo que sí puede cambiar a nivel autonómico, con la política aragonesa pendiente de un posible adelanto electoral para 2026 ejecutado por Jorge Azcón.

Alegría ha quitado tensión al momento que atraviesa el PSOE en el consistorio y ha asegurado que "cualquier grupo municipal hace cambios y modificaciones", en una estrategia que forma parte de "la normalidad". De hecho, la también ministra de Educación ha asegurado que esos cambios "se han hecho en PP y Vox y no se han publicitado tanto". La secretaria general del PSOE Aragón ha insistido en que el nuevo reparto de competencias en el Ayuntamiento de Zaragoza responde a "un punto de vista interno para reforzar la tarea de la oposición".

Elecciones en Aragón

La secretaria general del PSOE Aragón sí se ha mostrado más vehemente en su análisis de la situación política de la comunidad y el bloqueo al que se enfrenta el popular Jorge Azcón para sacar adelante los presupuestos. "El PSOE está preparado y va a salir a ganar las elecciones sean cuando sean", ha insistido la socialista, que ha considerado que su partido "defiende un proyecto y unas ideas para la ciudadanía".

No ha mostrado su predisposición por un adelanto electoral, recordando que esa competencia la tiene Azcón en su mano. "Que convoque cuando considere", ha dicho Alegría, que cree que el presidente de Aragón se encuentra "deshojando la margarita" de la decisión, pero sigue "con su aliado fiel -Vox- con esta opereta". La ministra de Educación ha aseverado que conservadores y ultraderecha son "lo mismo, solo se diferencian en las siglas".

Alegría ha puesto como ejemplo el reciente pacto en la Comunidad Valenciana, con Juanfran Pérez Llorca sumando los apoyos de Vox para ser el nuevo presidente, tras la dimisión de Carlos Mazón. "Feijóo pide muchas explicaciones, pero ellos tienen que explicar ese pacto de la vergüenza que acaban de firmar", ha concluido la socialista.