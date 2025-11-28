Crece en cien el número de personas sin hogar en Zaragoza en los dos últimos años: 266 duermen en la calle

Cientos de voluntarios recorrieron las calles de Zaragoza en la noche de este miércoles para cifrar cuántas personas hay sin hogar en la ciudad. Lo hicieron de la mano de Cruz Roja y gracias a un estudio financiado por el ayuntamiento, que se realiza de forma bienal y que sirve para realizar una "foto fija" de la situación de sinhogarismo, poner rostro y conocer los perfiles y, en consecuencia, diseñar proyectos que aporten soluciones. Tras poner en común lo conocido por cada uno de los 51 grupos que peinaron la capital aragonesa, el consistorio ha detallado que se han contabilizado 266 sintecho, cifra que podría oscilar porque los datos son todavía "provisionales". En 2023 fueron 166, según han indicado.

Los datos, ha explicado la concejala de Políticas Sociales del ayuntamiento, Marian Orós, son una "foto fija" de una noche concreta, la de este miércoles. De las 266 personas sin hogar, 220 eran hombres y 29 eran mujeres. Hubo otras 17 de las que no se pudo identificar el sexo, bien porque estuvieran dormidas, bien por otras circunstancias.

Ellas son algunos de los perfiles que más preocupan, teniendo en cuenta que todos lo hacen, porque están doblemente expuestas. Si se compara con el recuento de hace dos años, el número de mujeres que vive en la calle ha aumentado, y esta vez se han detectado 11 más. Con todo, la proporción sobre el total es la misma a la de hace dos años, un 11%. Y entre ellas había algunas como Beatriz (nombre ficticio), que clamó por más recursos. "En los albergues y en todos los alojamientos siempre hay menos plazas para nosotras que para los hombres, siempre. Estamos súper desprotegidas", indicó.

En el recuento se han contabilizado 53 personas sin hogar españolas, cuatro de ellas con doble nacionalidad, a las que se suman 42 marroquíes, 29 argelinos, 16 senegaleses y 10 rumanos. La concejala Orós ha indicado que la proporción de extranjeros en situación de calle ha aumentado respecto a hace dos años, ya que se ha pasado del 60% de entonces al 80% actual.

Con todo, los perfiles de quienes sufren el sinhogarismo en la ciudad se podrán concretar con más detalle más adelante, ya que Orós ha explicado que estos son resultados "provisionales" de la primera fase. A estos se sumarán las respuestas de las entrevistas que llevaron a cabo los voluntarios de Cruz Roja para conocer más en profundidad la situación de cada persona. Según ha indicado la concejala, 127 personas sin hogar accedieron a responder a la entrevista durante la noche del miércoles, que representan cerca de un 50% del total de sin hogar contabilizados (266).

"Los datos que nos van a dar son súper importantes", ha remarcado Susana Royo, coordinadora provincial de Cruz Roja, que ha apuntado que, aunque las entidades sociales y el ayuntamiento trabajan de forma intensa y de la mano en revertir el sinhogarismo en la ciudad, "a lo mejor se escapa algo". Las entrevistas podrían servir para ahondar en la problemática y, como ha detallado Orós, conocer detalles de quienes se han visto abocados a vivir en la calle tales como "su situación administrativa, cómo llegaron, qué necesitan, cómo se encuentran", etc.

Con la información sobre la mesa, y recordando las medidas ya puestas en marcha por el ayuntamiento y las entidades sociales para hacer frente al aumento del sinhogarismo en Zaragoza, Orós ha incidido en que la capital aragonesa está por debajo de la media nacional de 2023. Según ha indicado la concejala, en la ciudad hay 3,66 personas sin hogar por cada 10.000 habitantes, mientras que la media nacional de hace dos años era de 5,4 por cada 10.000 habitantes.

Y la previsión es que esa media sea ahora mayor, según ha apuntado Orós. La concejala ha remarcado que, a diferencia de en ocasiones anteriores, este año el Gobierno Central "no ha impulsado" este estudio de sinhogarismo, por lo que no todas las ciudades han hecho el conteo ni tampoco se ha realizado de forma simultánea. Ello, ha afirmado Orós, impide comparar los datos de Zaragoza con otras ciudades. Con todo, estiman que en el país hay un 55% más de personas más en situación de calle.