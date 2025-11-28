Juan del Val alucina con el frío de la Estación Delicias de Zaragoza: "Hacía 36 grados bajo cero"

Juan del Val sigue acaparando titulares tras su visita fugaz a Zaragoza junto a Ángela Banzas tras ganar el Premio Planeta. El autor de 'Vera, una historia de amor' volvió este jueves a su faceta como tertuliano en 'El Hormiguero' donde comentó una graciosa anécdota que le sucedió durante su viaje de vuelta a Madrid.

El escritor, como muchos otros anteriormente, se quedó completamente sorprendido por la grandiosidad de la Estación Delicias de Zaragoza, conocida a nivel nacional por su baja temperatura. Además, el ganador del Premio Planeta, que se encuentra en plena gira por toda España, quiso criticar los controles de seguridad de las estaciones previos a subirse al tren.

"Que lumbreras habrá hecho esto. No hay ningún arco de seguridad, tienes que meter la maleta por el detector y te obligan a quitarte el abrigo. Como pasas sin arco, puedo llevar tres bombas, dos pistolas, pero te obligan a quitarte el abrigo. O pones un arco o déjame pasar con él. En la estación de Zaragoza hace 36 grados bajo cero. Me hicieron quitarme un disco estando frito", analizó Juan del Val provocando las risas de Trancas y Barrancas.

Entrevistas y comida en un restaurante tradicional

Juan del Val y Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta, estuvo este miércoles dando varias entrevistas a medios de comunicación en Zaragoza incluyendo a este diario. Después de pasar por la redacción de El Periódico de Aragón, los escritores decidieron llenar el estómago en un famoso restaurante de la capital aragonesa como El Palomeque. "Cercanos, amables y simpáticos", afirmaban desde la propia gerencia del restaurante acerca del paso del tertuliano de El Hormiguero y la escritora.

Por la tarde, Juan del Val y Ángela Banzas estuvieron firmando ejemplares de 'Vera, una historia de amor' y 'Cuando el viento hables' en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Zaragoza.

El impacto de Delicias en España

Juan del Val no es el primer personaje mediático que se queda sorprendido al visitar la Estación Delicias de Zaragoza. Hace pocas semanas, James Rhodes compartió varias fotografías de la arquitectura de la capital aragonesa incluyendo los curiosos techos de la estación ferroviaria. "¿Podemos dedicar un momento a reflexionar sobre la arquitectura de Zaragoza? Alguien ingenioso dijo una vez que la arquitectura es música congelada. Pues sí, Love. Gracias por ser tan majos conmigo anoche", escribió en Instagram tras dar un concierto en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Cabe recordar que la Estación Delicias comenzó a ser conocida a nivel nacional por su baja temperatura después de protagonizar un viral monólogo de Leo Harlem, que afirmó que el frío de toda España nacía entre sus paredes.