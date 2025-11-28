La ministra de Vivienda pide usar "todos los instrumentos legales disponibles" para limitar el crecimiento de los precios

La visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez a unas obras de construcción de una promoción de 112 viviendas asequibles en Zaragoza ha servido para evidenciar las diferentes perspectivas con las que puede abordarse "el drama social más importante" que se presenta en el presente, según ha expresado este viernes el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López. Desde el ministerio reclaman abordar "con todos los instrumentos legales" el aumento de precios mientras desde la comunidad consideran que "tocar la oferta produce distorsión en el mercado".

López no considera útil declarar zonas tensionadas por falta de vivienda en la comunidad por entender que es más necesario trabajar en incrementar la oferta. "Si hay ayuntamientos que nos lo solicitan, lo tramitaremos y gestionaremos, pero de motu propio creemos que hay instrumentos mejores", ha declarado.

El consejero ha recordado que el Gobierno de Aragón, por primera vez en la historia, está construyendo vivienda pública de manera directa en los 43 municipios con mayor presión turística, para vivienda de trabajadores. "Son casi 500 viviendas y una inversión cercana a 90 millones de euros" con los que, según confía Octavio López, poder cubrir "la situación de tensión en esas zonas, que no tiene nada que ver con Barcelona, Madrid, País Vasco o Baleares", ha dicho.

La ministra, por su parte, ha insistido en la necesidad de avanzar en la regulación para abordar los desajustes del mercado del alquiler y que las administraciones usen "todos los instrumentos legales disponibles para limitar el crecimiento de los precios" y evitar que "el alquiler se coma las rentas familiares, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas con mercados tensionados".

"En Zaragoza más de 65.000 familias viven de alquiler y necesitan tranquilidad al renovar contratos", ha apuntado Rodríguez quien ha aprovechado para recordar las bonificaciones fiscales de hasta el 90% para propietarios que bajan el precio a sus inquilinos.