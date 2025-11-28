Zaragoza ultima los preparativos para inaugurar la Navidad con un escenario gigante en plaza España

Todo parece que está listo en Zaragoza para que de comienzo la Navidad. En el epicentro de la ciudad, en plaza España, se están ultimando los preparativos para que este sábado, a las 18.30 horas, tenga lugar el encendido del adornado y de las luces navideñas de toda la capital aragonesa. Ha sido un viernes de trabajo en la zona, donde se ha instalado ya el escenario donde la alcaldesa Natalia Chueca le dará al 'on' y Zaragoza se inundará de luz y color este sábado.

Chueca no estará sola porque, además de los ciudadanos, a su estará a su lado el talentoso jotero Juanjo Bona, que además viene de conseguir un destacado tercer puesto en el programa televisivo 'MasterChef Celebrity' en su décima edición.

El escenario de plaza España durante su montaje este viernes en Zaragoza / LAURA TRIVES

Se espera una gran afluencia en el centro de Zaragoza, ya que además de ser sábado, la presencia del cantante de Magallón será un reclamo. Sin olvidar que estos días es Black Friday y el ambiente en el corazón de la capital será muy animado.

Otra elemento que genera intriga entre los ciudadanos son las novedosas tiras luminosas que van a alumbrar el paseo Independencia, que simularán una "manta de estrellas" a lo largo y ancho de la avenida. También habrá luces colocadas en paseo Sagasta y por la zona de San Pablo.

Lo que está claro es que este sábado la capital aragonesa recibirá a la Navidad con los brazos abiertos y con una potente presencia aragonesa, tanto por la parte artística, como por la ciudadana.