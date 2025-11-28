Una nueva calle en la avenida de Cataluña acogerá 159 viviendas

La renovación de la avenida de Cataluña marca un nuevo hito en el desarrollo urbano de la ciudad de Zaragoza. La transformación de una vía de connotación industrial con nuevas viviendas permite una nueva expansión de la capital aragonesa en su salida a Santa Isabel. De este modo se apuesta por mejorar las conexiones y la gerencia de urbanismo del consistorio ha propuesto la construcción de una nueva calle que una la arteria con el polígono Cogullada en la que se plantean hasta 159 viviendas.

La modificación prevista forma parte de la tramitación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para el Área de Intervención F-53-1 en Zaragoza, unos terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado junto a la avenida Cataluña, las calles Aurora, Esquedas y Carmen Serna, actualmente dedicados a usos industriales y de almacenaje. La zona es limítrofe con el barrio de la Jota y se delimita con la rotonda de la Z-30.

La futura reordenación plantea conectar el industrial con la avenida Cataluña, concentrando la edificación y al mismo tiempo apostar por usos residenciales creando dos nuevas manzanas con viviendas de siete alturas más planta baja. El consistorio planifica así la construcción de un número máximo de 159 viviendas, de las que un 20% tendrían la consideración de vivienda protegida, dejando 127 para la venta libre.

La modificación del plan de ordenación también se aumentará la superficie destinada a zonas verdes, buscando una separación entre las empresas instaladas en la zona y los nuevos edificios. Y en cuanto a la dotación de espacios para aparcamiento, el plan especial señala que contando con que se construyan esas viviendas el número de plazas previstas en superficie integradas con el viario deberá ser de 40.

La intervención propuesta para crear el nuevo vial, que saldrá a exposición pública y deberá ser ratificada en el pleno, requerirá la demolición de varios almacenes industriales. La zona a intervenir se encuentra en las proximidades de la plaza Mozart y el cambio pretende esponjar un área de vivienda consolidada abriendo una conexión hacia el polígono Cogullada. Además, el plan de actuación también plantea aumentar la anchura de la propia avenida de Cataluña igualando la sección que muestra en la salida de la rotonda.

La de Cataluña es una de las avenidas más largas de Zaragoza con cerca de 3 kilómetros. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2024 se renovó de forma integral el tramo comprendido entre la Z-30 y el puente del ferrocarril, transformando entonces la antigua carretera en una avenida con dos carriles por sentido, un carril bici, aceras más amplias y zonas verdes. Una segunda fase de renovación de la calle se desarrolló a finales de 2024. El objetivo era crear una nueva rotonda bajo el puente del ferrocarril para facilitar los giros y la movilidad de todo el entorno. Esta actuación supuso una inversión de 1,1 millones de euros.

De forma paralela se ha reactivado la construcción de viviendas en el área y se han abierto nuevas zonas comerciales cambiando el aspecto de la antigua carretera N II en su parte final. Ahora la transformación y modernización del vial también se irá aproximando al centro de la ciudad.