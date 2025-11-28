Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la promoción de 112 viviendas que se está levantando en Las Fuentes

El precio máximo a pagar por los futuros inquilinos será de 6,66 euros por metro cuadrado de superficie útil

Visita la promoción de 112 viviendas en Zaragoza financiadas con fondos europeos Next Generation.

Visita la promoción de 112 viviendas en Zaragoza financiadas con fondos europeos Next Generation.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, han participado este viernes en la visita a las obras de la promoción de 112 viviendas que impulsa la sociedad municipal Zaragoza Vivienda en la calle Vicente Cazcarra, frente a la parte trasera de la antigua fábrica de Giesa, financiadas con fondos europeos y que estarán finalizadas antes de junio de 2026.

Según han explicado durante el recorrido, las viviendas será de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, de alta eficiencia energética, con la máxima certificación y la calificación Passivehaus Plus. A esta visita ha acudido también, por parte del Gobierno de Aragón, la directora general de Vivienda, María Pía Canals.

El presupuesto de la actuación asciende a 9.258.282,60 euros, de los que 3.576.000 proceden de fondos europeos. El precio máximo a pagar por los futuros inquilinos será de 6,66 euros por metro cuadrado de superficie útil. En el caso de garajes y trasteros, ese precio será de 4 euros por metro cuadrado.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha invertido 325 millones de euros en Aragón. Con esos fondos, se han movilizado con ello 5.971 viviendas, de las cuales 1.036 son de nueva construcción y 4.935 en rehabilitación. En Zaragoza, la inversión asciende a 80 millones, 50 para la construcción de nueva vivienda.

