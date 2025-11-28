Así es la promoción de 112 viviendas que se está levantando en Las Fuentes
El precio máximo a pagar por los futuros inquilinos será de 6,66 euros por metro cuadrado de superficie útil
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, han participado este viernes en la visita a las obras de la promoción de 112 viviendas que impulsa la sociedad municipal Zaragoza Vivienda en la calle Vicente Cazcarra, frente a la parte trasera de la antigua fábrica de Giesa, financiadas con fondos europeos y que estarán finalizadas antes de junio de 2026.
Según han explicado durante el recorrido, las viviendas será de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, de alta eficiencia energética, con la máxima certificación y la calificación Passivehaus Plus. A esta visita ha acudido también, por parte del Gobierno de Aragón, la directora general de Vivienda, María Pía Canals.
El presupuesto de la actuación asciende a 9.258.282,60 euros, de los que 3.576.000 proceden de fondos europeos. El precio máximo a pagar por los futuros inquilinos será de 6,66 euros por metro cuadrado de superficie útil. En el caso de garajes y trasteros, ese precio será de 4 euros por metro cuadrado.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha invertido 325 millones de euros en Aragón. Con esos fondos, se han movilizado con ello 5.971 viviendas, de las cuales 1.036 son de nueva construcción y 4.935 en rehabilitación. En Zaragoza, la inversión asciende a 80 millones, 50 para la construcción de nueva vivienda.
