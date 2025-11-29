Arcosur da un paso más hacia el futuro: tendrá 182 nuevas viviendas protegidas en formato cooperativa en 2028

Arcosur es el barrio de moda en Zaragoza. Su emergente crecimiento, acompañado de una apuesta decidida de las administraciones y los principales tenedores del suelo, sigue dando pequeños pasos hasta conseguir el objetivo que todas las partes ansían: que esté completamente urbanizado en 2031 y con 70.000 habitantes en 2035. En esa línea se enmarca el próximo desarrollo, de carácter muy reducido, que costará cerca de un millón de euros y que permitirá desbloquear dos parcelas en las que se edificarán 182 nuevas viviendas de protección oficial (VPO), a cargo de la inmobiliaria local Aldea Viviendas.

La junta de compensación del barrio, encargada de financiar y ejecutar los trabajos, ha presentado esta semana en el área de Urbanismo otra de las partes de la separata 2 Sur. Se trata de una calle perpendicular y otra paralela a Fuente de Neptuno, ya urbanizada en parte y ubicada en la parte más meridional de Arcosur, a pocos metros del cuarto cinturón. Ahí se localizan dos solares que hasta hace algo más de un año eran de propiedad municipal y que fueron enajenados, tras un concurso público, a Aldea Viviendas, que pagó 2,88 millones por ellas.

Se da la circunstancia de que, pese a que el planeamiento urbano permitía levantar 192 VPO, 96 en cada pastilla, la inmobiliaria ha decidido finalmente dejar la cifra en 182; 91 y 91. De esta forma, los pisos alcanzarán los 90 metros cuadrados. Ambas promociones funcionarán en formato cooperativa y, según ha podido saber este diario, una ya está vendida al 100% y la otra ya va por el 50%. La intención de Aldea Viviendas es la de pedir de forma inminente la licencia urbanística y comenzar con su construcción, que podría simultanearse con la urbanización de la calle, el próximo mes de septiembre. Después, los plazos que estiman hablan de dos años hasta la entrega de los pisos, que por tanto estarían listos a finales de 2028.

En cuanto a las obras de urbanización (redes de saneamiento, aceras, alumbrado público, etc.), el compromiso del ayuntamiento es agilizar los trámites relacionados con el emergente barrio zaragozano, adquirido en el protocolo firmado hace unas semanas con el Gobierno de Aragón, Ibercaja y la propia junta de compensación. El precio, en torno a un millón de euros, se ha encarecido debido a que las dos parcelas están en una zona bastante alejada del resto de la parte más consolidada del barrio, por lo que llevar hasta ahí la conexión eléctrica supone un esfuerzo extra.

Más de 2.000 pisos

La puesta a punto de estas dos pastillas se suma así, dentro de la misma separata, a los dos recintos que la junta ha adjudicado recientemente a Obenasa por 8,8 millones de euros y cuyas obras empezarán en enero. Esta parte de la fase 2 Sur sí será más importante, ya que permitirá habilitar suelos para 1.634 viviendas (tanto libres como protegidas) y equipamientos como el nuevo centro de salud o la futura escuela infantil.

Por otro lado, también se construirá el nuevo vial de conexión que dará una nueva salida (y entrada) a Arcosur hacia Montecanal, conectando las avenidas Canal de Izas e Ilustración y dejando a su lado la parcela donde, en el futuro, se construirán los campos de fútbol del Hernán Cortés, operación está dependiente del éxito de la polémica venta de suelos de Vía Hispanidad.

La separata 2 Sur, eso sí, todavía tiene otros dos recintos más por sacar a licitación y que aún no han sido presentados en el consistorio. Uno, la habilitación de otras dos parcelas vecinas en la calle Fuente de Neptuno, a pocos metros de donde se van a construir las 182 VPO. En este caso, siguen siendo de propiedad municipal aunque la intención del ayuntamiento es venderlas, en una operación similar a la que cerró con Aldea Viviendas. De hecho, la capacidad de estos solares es idéntica: 192 VPO.

Y restará todavía el último gran recinto, el parque central, de más de 20 hectáreas, que conectará las zonas norte (junto a Rosales del Canal) y sur del barrio. En total, la separata 2 Sur incluirá este enorme pulmón verde, suelos para equipamientos y más de 2.000 viviendas y la nueva conexión con Montecanal, con un precio total que rondará los 15 millones de euros.

Por otra parte, el suelo para 182 nuevas VPO no es el primero que presenta la junta en las últimas semanas, ya que hace poco hizo lo propio con la separata 2 Resto Sur, con capacidad para 812 pisos libres y un coste de 7,1 millones de euros. Una vez se concluya todo lo citado -la previsión es que sea en 2027-, ya estará concluida la fase 2 de Arcosur. Restará la tercera y última, donde caben más de 10.000 viviendas y en la que se van a implicar las instituciones para habilitar más pisos protegidos. El objetivo sigue siendo 2035.