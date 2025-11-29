El bar del Santo Domingo Juventud, especialista en almuerzos y famoso por los callos: "Son secreto de la cocinera"

El Santo Domingo Juventud es uno los clubs con más solera de Zaragoza y que posee más equipos de base. Y cuantos más equipos, más padres, más rivales y más clientes. Y ahí entra el juego el bar, un servicio vital para todos los campos de fútbol.

Félix Moreno lo cogió hace cuatro años y lo ha transformado por completo: "Estaba un poquito dejado de la mano de Dios", reconoce, pero ha sabido captar lo que los clientes piden y dárselo. "En el momento en que le das a la gente lo que quiere te lo agradecen", reflexiona.

¿Y qué es lo que quiere la gente? Principalmente los minis de bocadillo "y los almuerzos, muchísimos almuerzos, porque la gente viene a ver a los chicos en el fútbol y a almorzar". Ofrecen más allá del clásico huevo frito con patatas y longaniza, jamón o chorizo, también tienen con lomo, madejas, pollo al curry, bacon o callos.

De hecho, los callos son muy pedidos por ser especialidad, "pero es secreto de la cocinera". "Tenemos muy buen servicio de carnicería, por lo que la calidad de la materia prima es muy buena", agrega.

Volviendo a los almuerzos, un fin de semana normal pueden dar entre 70 y 100, "depende un poquito de los equipos que vengan y los padres; también del fútbol, que son muchos almuerzadores". Además del bar, tienen un salón con numerosas mesas y sillas destinadas a los almuerzos, pero también para las comidas, que se dan puntualmente, como entrecots, chuletones o asados.

En cuanto a la barra, lo clásico nunca falla. Además de los minis, los fritos de toda la vida, los vinagrillos y la infaltable gamba en gabardina no faltan en una espacio repleto de opciones para matar el apetito.

Todo ello hace que sea muy bien valorado entre el fútbol base zaragozano: "Viene gente de otros clubs y sale contenta. Cada uno en su casa sabe lo que tiene y en el boca a boca se dice todo", concluye.