La Navidad también llega al Parque Grande de Zaragoza: así brillan el nuevo Belén gigante o los ángeles luminosos

Ya es Navidad en Zaragoza. El multitudinario encendido navideño en la plaza España con Juanjo Bona y Natalia Chueca ha marcado el comienzo de la época más mágica del año en una capital aragonesa que se transforma durante más de cinco semanas. Miles de zaragozanos y visitantes no han querido perderse la oportunidad de ver el nuevo alumbrado del Paseo Independencia donde las lágrimas se convierten en protagonistas tras varios años con un manto de luces blancas.

Aunque el centro de la ciudad, sobre todo la plaza del Pilar, vuelve a ser el epicentro de la gran programación de Navidad en Zaragoza, el Parque Grande le hace por segundo año consecutivo una sana competencia natalicia con un mercado navideño, un nuevo espectáculo lumínicio y un Belén gigante con figuras de ocho metros.

Los dos ángeles de 10 metros de altura iluminados con 28.700 luces led, que tienen varios hermanos gemelos de menor tamaño en el puente de Piedra, continúan dando la bienvenida al pulmón verde de la capital aragonesa donde también se encuentra ya en pleno funcionamiento el Mercado Navideño de Productos Gourmet Artesanales en el puente de los Cantautores. Veinte casetas ofrecen a los visitantes una selección exclusiva de productos con Denominación de Origen, elaborados con el cariño y la dedicación de los mejores artesanos aragoneses.

En imágenes | Así son las nuevas luces de Navidad de Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Cárnicas Otín, Horno de Villarluengo, Setas y Trufas del Maestrazgo, Jamones El Rullo, Salazonera Aragonesa, Miel Artesanal del Pirineo, Patés Uncastillo, El Corral del Tío Nicasio, Chistau Natural, Quesos Artesanos de Letux, Apícola Cinco Villas, Pastas Artesanas Makarpy y Patés de L'Ainsa son los puestos agroalimentarios mientras que los artesanos son para SMAPP (textil y decoración), Elu Joyas (joyería), Red Lily (textil) y Recicla2 (Papel y cartón). En esta zona del Parque Grande también habrá actuaciones musicales, espectáculos para los más pequeños y talleres creativos para toda la familia.

Una de las grandes novedades de la iluminación navideña en toda Zaragoza es el Belén gigante de ocho metros de altura situado en la parte baja de la Fuente del batallador. Este Nacimiento luminoso es el punto final, o inicial, del gran corredor de luz que se estrenó el año pasado y comienza en la margen izquierda del Ebro. Cabe recordar que el alumbrado navideño permanecerá encendido desde el ocaso hasta la 1.00 de la madrugada hasta el 6 de enero.

El nuevo nacimiento gigante del Parque Grande de Zaragoza / Pablo Ibáñez

Solo falta el Boreal

El Parque Grande tendrá por segundo año consecutivo un espectáculo que permitirá a los visitantes vivir una experiencia inmersiva de luces, sonido, tecnología y naturaleza con más de cuarenta figuras lumínicas que representan osos polares, lobos, renos, focas o pinguinos del Ártico. Boreal sustituirá al polémico espectáculo Luzir desde el 5 de diciembre al 6 de enero.

Las nuevas luces del espectáculo Boreal, que solo abrirá el 5 de diciembre / Pablo Ibáñez

El recorrido puede visitarse de 18:00 a 22:15 h, con pases cada 15 minutos y una duración aproximada de 45 minutos. Las entradas ya están disponibles desde 13,50 euros en la web oficial: naturalezaencendida.com/zaragoza.