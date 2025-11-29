Nueva Operación Asfalto en el Casco Histórico de Zaragoza a partir de este martes: estas son las calles afectadas

El Ayuntamiento de Zaragoza emprenderá esta próxima semana una nueva operación asfalto, en este caso centrada en el Casco Histórico, que beneficiará a 8 calles y donde se invertirán 150.000 euros para la mejora del firme. De esta manera, “este año se alcanzará un total de 110.000 m² de asfalto renovado en 77 vías de la ciudad, con una inversión global que ya suma 2,5 millones de euros”, ha resumido el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Este mismo ha querido agradecer, por un lado, “el trabajo constante y eficaz de los técnicos municipales del Servicio de Conservación de Infraestructuras” y, por otro lado, “el impulso y apoyo se ha dado a estas partidas gracias a los acuerdos presupuestarios alcanzados con el grupo municipal Vox”.

“La transformación de la ciudad comienza por asuntos como este, el asfaltado de calles, pues estamos convencidos que funcionan como elementos dinamizadores de la ciudad además de afianzar la seguridad vial”, ha aseverado por su parte el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, quien también ha recordado que para finalizar el año “se ha aprobado un suplemento de crédito de 350.000 euros para hacer frente a las operaciones de asfalto adicionales”.

Qué calles del Casco van a ser renovadas

En concreto, esta semana, las máquinas entrarán a mejorar el asfaltado de las calles de Conde Aranda, Santa Inés y Ramón y Cajal, del martes 2 al jueves 4 diciembre; y en Santa Lucia, del miércoles 3 al viernes 5 diciembre; así comolas mejoras de pavimentación, dentro de las partidas de regeneración del Barrio de San Pablo, que afectarán a las calles de Casta Álvarez, del martes 2 al miércoles 17 diciembre; San Pablo, del martes 2 al martes 23 diciembre; Aguadores, del martes 9 al martes 23 diciembre; y en Las Armas, también del martes 9 al martes 23 diciembre.

Se suman en total más de 1.500 m² de renovación del firme y pavimentos que se suman en esta operación especial del Casco Histórico a las anteriores realizadas durante el resto del año. La más importante fue la Operación Asfalto general que se realizó en verano y que benefició a 43 vías públicas en 25 distritos y barrios rurales que sumaron 44.191 m² y supuso una inversión de 1,5 millones de euros.

A esta actuación principal le siguió la Operación Asfalto Especial Vuelta Ciclista, que a final de agosto supuso la renovación de otros 28.785 metros cuadrados de firme en las calzadas de cinco grandes avenidas zaragozanas, con una inversión adicional de 350.000 euros.

Asimismo, el Servicio de Conservación de Infraestructuras ha realizado a lo largo del año otras acciones más concretas, añadiendo otros 23.328,33 m² en 14 calles, como fue la renovación asfáltica acometida en febrero, que llegó a siete vías céntricas y de alto flujo de circulación (12.062,01 m²) y la otra ejecutada en mayo (otros 9.640 m²).

“De 2016 a 2019, se asfaltaron en nuestra ciudad 139.641 m² por un valor de 3.238.018 euros. Pero desde el cambio de Gobierno, de 2020 a 2025, hemos logrado invertir invertimos 17,1 millones euros para 795.000 m² de firmes renovados”, ha destacado el consejero Víctor Serrano. A todo lo que “se debe sumar las actuaciones y planes específicos de asfaltado en caminos y calles de nuestros barrios rurales”, ha añadido el teniente de alcalde, o los 500.000 euros que incluimos para ir mejorando los asfaltos de los polígonos industriales.