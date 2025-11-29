De las nuevas luces de Independencia al Belén gigante del Parque Grande: así se va a transformar Zaragoza por Navidad

Zaragoza cuenta las horas para uno de los eventos más esperados del año: el encendido de las luces de Navidad. La ciudad se va a transformar por completo durante más de cinco semanas gracias a una decoración y programación navideña que promete encandilar a toda la ciudadanía durante los días más especiales del año.

El encendido del alumbrado navideño estrena este 2025 ubicación, protagonista y también se podrá ver por Aragón Televisión. El acto institucional con la alcaldesa Natalia Chueca se realizará por primera vez en la plaza España este sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas con la presencia de Juanjo Bona, pregonero de las Fiestas del Pilar 2024 y finalista de Operación Triunfo. Este multitudinario acto, que en los últimos años se había celebrado en la plaza del Pilar, cambia de ubicación para poder contemplar desde la mejor panorámica posible el nuevo alumbrado del Paseo Independencia.

Unas luces de Navidad de la principal vía comercial de Zaragoza que dejan atrás el manto de luces blancas y se pasan a las lágrimas que han triunfado en otras ciudades de España como en el paseo de Gracia de Barcelona. Tal como ha dado a conocer el Ayuntamiento de Zaragoza, el acto tendrá un espectáculo visual y animado que concluirá con el encendido de luces de toda la ciudad. Según los datos comunicados, la inversión por la iluminación navideña de Zaragoza ha alcanzado este año los 1,2 millones de euros.

Las luces de Navidad en Independencia el año pasado / Laura Trives / EPA

Los vecinos del centro ya han podido observar cómo van a quedar las nuevas luces del Paseo Independencia. Los técnicos han realizado varias pruebas del iluminado en las últimas madrugadas para que nada falle en el día del estreno. Cabe recordar que el alumbrado navideño permanecerá encendido desde el ocaso hasta las 1.00 de la madrugada desde el sábado 29 de noviembre hasta el 6 de enero.

Cortes del tranvía y cambios en las líneas de bus urbano

El acto del encendido del alumbrado navideño del sábado por la tarde en la plaza de España de la capital aragonesa con la presencia de Natalia Chueca y Juanjo Bona obligará a modificar momentáneamente el mapa del transporte urbano. El tranvía de Zaragoza se verá interrumpido con el fin de facilitar la movilidad peatonal durante el evento. El servicio del tranvía estará interrumpido entre las paradas de Gran Vía y César Augusto desde las 16.30 hasta las 20.10 horas.

El bus urbano también se verá afectado por el encendido de las luces de Navidad. Las líneas 21, 22, 28, 32, 35, 36 y 39 verán modificado su recorrido por el corte del tráfico del paseo de la Independencia y la plaza España desde las 17.00 a las 20.00 horas. También estará cortado el puente de Piedra y la calle Don Jaime que serán completamente peatonales.

Tal como ha dado a conoer Avanza, el 21, 22, 32 y 35 circularán por Paseo la Mina y Paseo Constitución en ambos sentidos. El 28 se desviará desde avenida Cataluña, Muel, Puente del Pilar, San Vicente de Paúl y Coso. El 35 desde Sobrarbe, Muel, Puente Pilar, Asalto. La 36 desde Sobrarbe, Muel, Puente Pilar a Echegaray y el 39 desde avenida Cataluña, Muel, Puente del Pilar y Asalto.

Qué ver en Zaragoza por Navidad

El epicentro de la Navidad en Zaragoza volverá a ser la plaza del Pilar. El Belén de Judea, el más grande de Europa a tamaño real, con 100 figuras ya se podrá visitar a partir del sábado por la tarde. Tampoco falla a su cita la Muestra Navideña, la pista de patinaje sobre hielo, el Árbol de los Deseos, los carruseles, la casa de Papa Noel o los trineos neumáticos. Además, en la plaza del Pilar se podrá vivir la Nochevieja desde las 11 de la noche con el reparto de las uvas.

La Plaza del Pilar, será el epicentro de la Navidad / Laura Trives / EPA

Otra zona de la ciudad que promete hacerle la competencia sana a la plaza del Pilar es el Parque Grande, que estrena un gran Nacimiento de figuras luminosas de hasta 8 metros de altura en la escalinata junto a la fuente del Batallador. En el puente de los Cantautores volverá a celebrarse el Mercado Navideño de Productos Gourmet Artesanales junto a los ángeles de 10 metros de altura y 28.700 leds. Aún habrá que esperar para poder disfrutar del nuevo espectáculo que sustituye al Luzir: Boreal. Una experiencia inmersiva de luces, sonido, tecnología y naturaleza con más de 40 figuras lumínicas.

Los ángeles situados a la puerta del Parque Grande / Jaime Galindo. / EPA

Zaragoza volverá a contar por segundo año consecutivo con un gran corredor de luz que estrena figuras y adornos de gran tamaño. Se ha instalado un árbol de luz en la avenida Cataluña con la Z-30, 8 ángeles de gran tamaño en el puente de Piedra, nuevas luces en Sagasta y calle San Pablo, nuevos atractivos en forma de oso, casita de jengibre en Gran Vía. Además, las principales vías comerciales de los barrios de Zaragoza van a volver a iluminarse: Delicias, Bretón, León XIII, Compromiso de Caspe, Avenida de América, Avenida San José o la calle Sobrarbe.

Manto de luces por encima de la Virgen del Pilar en la plaza Aragón / Laura Trives / EPA

Otros elementos ornamentales que mantienen su presencia navideña en la ciudad son el lazo gigante del Ayuntamiento de Zaragoza con casi 69.000 luces led, el árbol de Navidad de la plaza Paraíso o el paraguas de luz que cubrirá la gran Virgen del Pilar de Monge.